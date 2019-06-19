Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası’nı Kabul Etti

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI OĞUZ: “VETERİNER DAİRESİ VE VETERİNERLERİN SORUNLARINI EN KISA SÜREDE ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Veteriner Dairesi ve veterinerlerin sorunlarını en kısa süre içerisinde çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özgöray, Bakan Oğuz’a görevinde başarılar dileyerek, iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Özgöray, veterinerlerin sorunları hakkında Bakan Oğuz’a bilgi verdi.

OĞUZ: “PERSONEL EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Veteriner Dairesi konusunda yaptıkları değerlendirmelerde, dairenin hem personel hem de diğer donanımlar açısından eksiklerinin saptandığını söyledi.

Personel eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışma başlattıklarını açıklayan Oğuz, “TC ile yürütülen projeler var. AB tarafından hayvan hastalıkları ile ilgili başlatılan proje var. Bunun sonuçları bekleniyor. Bu projenin devamlılığı esastır. Bunun devamlılığı konusunda da Veteriner Dairesi’nin hem personel hem de altyapı yönünden tamam olması gerekiyor. Örneğin, AB müktesebatı çerçevesinde hellim ihracı ve tesciliyle ilgili çalışıyoruz ama biz kendimiz altyapı olarak hazır mıyız? İlk olarak münhal konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik görüşmelere başladık. En kısa sürede çözmeyi umuyoruz ve bunun üzerine gideceğiz” dedi.

Bakan Oğuz, tüzük çalışmasının da başlatıldığını belirterek, bunu da hükümetle iş birliği içinde çözeceklerini kaydetti.

“Veteriner Dairesi ve veterinerlerin sorunlarını yetkimiz dahilinde belli bir sürede çözmeyi hedefliyoruz” diyen Oğuz, amaçlarının bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde Veteriner Dairesi’nin ve veterinerlerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Münhal konusunda, hükümetin imkanları dahilinde personel takviyesi yapılacağı bilgisini de paylaşan Bakan Oğuz, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak hedefe ulaşmak için bize bağlı olan engelleri kaldırmak zorundayız. Bunun için çalışacağız. Bunları çözme arzusu ve hedefindeyiz. Bunlar çözülmezse sorun devam edecektir. Yasalarda bazı değişikler yapılması gerekirse diğer bakanlıklarla istişare içinde hareket edeceğiz. Veteriner Dairesi’nin ve veterinerlerin önünü açacağız” diye konuştu.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI