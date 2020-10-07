Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Bu Gece Geç Saatlerde Şebekeye Su Verileceğini Açıkladı

Lefkoşa, 7 Ekim 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu gece geç saatlerden itibaren bölgelere su verilmeye başlanacağını açıkladı.
Oğuz, tamiri dün tamamlanan Su Temin Projesi borularıyla Türkiye’den su akışının yeniden başladığını, tuzlu suyun denize akıtılmasının ardından sudaki sertlik oranı düzelince arıtma tesisine su verilmeye başlandığını bildirdi.
Arıtmadaki depo dolunca suyun şebekeye verileceğini açıklayan Dursun Oğuz, “Yarına kadar sorunu olmayan tüm depolara su ulaşmış olacak. Muhtemelen bu gece 23.00’ten sonra su verilmeye başlanacak” diye konuştu.
(GÜL)