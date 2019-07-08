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Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “arıcılık Sektörü Kontrollü Ve Bilinçli Şekilde Büyümeli”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arıcılık sektörünün kontrollü ve bilinçli bir şekilde büyümesi gerektiğini söyledi.

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “arıcılık Sektörü Kontrollü Ve Bilinçli Şekilde Büyümeli”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arıcılık sektörünün kontrollü ve bilinçli bir şekilde büyümesi gerektiğini söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “arıcılık Sektörü Kontrollü Ve Bilinçli Şekilde Büyümeli”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arıcılık sektörünün kontrollü ve bilinçli bir şekilde büyümesi gerektiğini söyledi.

“Kontrolsüz güç, güç değildir” diyen Bakan Oğuz, toplum sağlığı için güvenli ve kontrollü üretim yapılması zorunluluğuna dikkat çekti. Hiç kimsenin 3-5 kuruş için toplumu zehirleme hakkı olmadığını vurgulayan Bakan Oğuz, bakanlığın bu konunun üzerine gideceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği tarafından Temel Arıcılık Kursu düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı konferans salonunda yer alan kursa Bakan Oğuz da katılarak, bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Bakan Oğuz’a plaket takdim edildi. Üç gün boyunca devam edecek kurs sonunda, katılımcılara sertifika da verilecek.

Kurs başlangıcında konuşan Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, üretimde eğitimin önemine atıfta bulundu.

“HİÇ KİMSENİN 3-5 KURUŞ İÇİN TOPLUMU ZEHİRLEME HAKKI YOKTUR”

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Bakan Oğuz, Kasapoğlu’na arıcılık sektörüne vermiş olduğu önemden dolayı teşekkür ederek,  Kasapoğlu’nun yıllardan beridir büyük fedakârlıkla çalıştığını söyledi.

Arıcılığın toplum sağlığını doğrudan etkilediği için gıda güvenliğini açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Oğuz, arıcılığın ekonomik değeri de olduğunu ve bilinçli üretici yaratarak, üretim şartlarını zorlayarak, arıcılığın yükseltilmesinin gerekliliğini ortaya koydu.

Oğuz, arıcılık sektörünün kontrollü ve bilinçli şekilde büyümesi gerektiğinin altını çizerek, eğitimin önemli olduğunu ve bakanlık olarak geçmiş yıllarda başlatılan çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Teşvikler ve desteğin de devam edeceğini aktaran Bakan Oğuz, arıcıların kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti.

Gıda güvenliğinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, gıda güvenliği ve tarımda yeni açılımlar yapılacağını söyledi.

Çok sıkı bir denetim uygulanacağını belirten Bakan Oğuz, “Hiç kimsenin 3-5 kuruş için toplumu zehirleme hakkı yoktur. Sadece maddi ceza değil, gerekirse üretimden men etme durumu da olacak. Bakanlık olarak bunun üzerine gideceğiz. Biz, sağlığa çok önem veriyoruz ve bilinçli üretim yapılmasını istiyoruz. Bilinçli üretim için de eğitim şart. Bunun için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

(AK/HÖ)                   FOTOĞRAFLI

 

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