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Tarım Sektörüne Yönelik Destek Ve Teşviklerin Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmalar Ele Alındı

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dün gerçekleştirilen bir toplantıda,  tarım sektörüne yönelik destek ve teşviklerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığını belirtti.

Tarım Sektörüne Yönelik Destek Ve Teşviklerin Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmalar Ele Alındı

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dün gerçekleştirilen bir toplantıda,  tarım sektörüne yönelik destek ve teşviklerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığını belirtti.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:07
Tarım Sektörüne Yönelik Destek Ve Teşviklerin Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmalar Ele Alındı

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dün gerçekleştirilen bir toplantıda,  tarım sektörüne yönelik destek ve teşviklerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığını belirtti.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği fonu ile yürütülen ve Dünya Bankası teknik desteğinde sürdürülen çalışmalarla ilgili toplantı, Dünya Bankasının danışmanlığında gerçekleştirildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin de katıldığı toplantıda sektör temsilcileri sunumlar yaptı; teşvik sistemiyle ilgili sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşuldu. 
(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI


 

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