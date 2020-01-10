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Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. Yılı

OĞUZ: “TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK ÖNEMLİ.  BUNUN YOLU EĞİTİMDEN VE BİLİNÇLENDİRMEDEN GEÇİYOR”

Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. Yılı

OĞUZ: “TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK ÖNEMLİ.  BUNUN YOLU EĞİTİMDEN VE BİLİNÇLENDİRMEDEN GEÇİYOR”

10 Ocak 2020 Cuma 13:29
Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. Yılı

OĞUZ: “TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK ÖNEMLİ.  BUNUN YOLU EĞİTİMDEN VE BİLİNÇLENDİRMEDEN GEÇİYOR”

Lefkoşa, 10 Ocak 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, topraklarımıza sahip çıkarak, tarım arazilerini korumanın önemli olduğunu, bunun yolunun ise eğitimden ve bilinçlendirmeden geçtiğini söyledi. 

Oğuz, Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. yılı etkinlikleri çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde UKÜ’de düzenlenen seminere katılarak, konuşma yaptı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuşmasında dünyanın değiştiğine ve teknolojik tarımın geliştiğine işaret eden Oğuz, “Tarım alanlarının verimi, ekonomik anlamda geri dönüşümü mutlaka yüksek düzeyde olması lazım ki ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlansın” dedi.

Oğuz, ülkede üretilen narenciyenin 30 bin dönüme düştüğüne dikkat çeken Oğuz,  “Verim ve ekonomik anlamda geri dönüşüm olmadığı zaman, planlı bir üretim yapmadığınız zaman, girdi maliyetlerini düşüremediğiniz zaman elde olan veya olmayan nedenlerden dolayı bir şekilde insanlar ekonomik değer elde etmeyen, kendini tatmin etmeyen bir üretimden vazgeçiyor. Böylece o araziler atıl durumda kalıyor. Halbuki, bu ülke topraklarının değer anlamda ekilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Üretime devam edenlerin sayısında bir gerileme bulunduğunu ifade eden Oğuz, şehirlere göç olduğunu, kırsaldaki topraklara sahip çıkılmadığını, bunun meslek edindirme, teşvik ve yönlendirme ile ilgili eksikliklerinden kaynaklandığını anlattı. 

Tarım ve hayvancılık alanında dışarıdan işgücü ithal edildiğini belirten Bakan Oğuz, böyle bir duruma gerek olmadığını, teşvik yapılırken işgücünün de planlanması gerektiğini vurguladı. 

“KAYNAKLARIN KULLANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPMALIYIZ”

Geçen yıl yağış açısından verimli olması nedeniyle bazı göletlerde su bulunduğunu ancak bu suların bir kısmının tüketilmeden buharlaşma nedeniyle kaybedildiğini söyleyen Oğuz, “Bu, aslında kaybımız. O göletler yeniden su almaya başladı. Göletlerdeki suyu tarıma kazandırmayı, sulu tarım yapmayı veya kaba yem üretiminde kullanmayı ve ülkeye ekonomik değer kazandırmayı bir türlü beceremedik. Bu da eksikliğimiz. Kaynakların kullanılmasına yönelik de çalışma yapmalıyız. Toplumsal fayda, herkesin kazanacağı bir faydadır. Ülkenin kalkınması da ancak böyle mümkün olur” dedi.

Bakanlığın imkanları dahilinde gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:

“En verimli oranda geri dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Tarım, hayvancılık ve diğer alanlarda yapmış olduğumuz teşviklendirme, aslında geri dönüşümün katma değer olarak fazla olmasına yöneliktir. O nedenle Çiftçiler Birliğimizle, Hayvancılar Birliğimizle, Narenciye Üreticileri Birliğimizle,  zeytincilerimizle, harupçularımızla hep beraber bu sektörlerde ekonomik değer anlamında geriye dönüş yapmalıyız. Yoksa her yeri imara açarsak, başıboş bırakırsak, tarımda bir planlama yapmazsak gün gelir hep ithalata dayalı bir ülke konumuna düşeriz. O nedenle geleceği bugünden düşüneceğiz. Geleceğe yönelik mutlaka bir plan analizi de yapmak durumundayız.”

(ÖZ/FEZ)            FOTOĞRAFLI
 

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