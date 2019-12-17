Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği Ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon Alanında Seminerler Verilecek

Lefkoşa, 17 Aralık 19 (.): “Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon” konulu seminerler verilecek.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ilk seminer yarın Maraş Gazimağusa Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde (MAGEM); ikincisi ise 19 Aralık Perşembe, Güzelyurt’ta Bel-Sen Sendika Lokali’nde (Terminal Üstü) yer alacak. Seminerler saat 18:30’da başlayacak.
Seminerler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle organize edildi.
(ID/ÖK)