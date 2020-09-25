Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı: İthal Ve Yerli Ürünlerin Tamamı  temiz….

Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
18-24 Eylül tarihlerini kapsayan denetimlerde yerli 13 ve ithal 26 ürününün hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.
(HUR/YIL)
Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
18-24 Eylül tarihlerini kapsayan denetimlerde yerli 13 ve ithal 26 ürününün hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.
(HUR/YIL)