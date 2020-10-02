Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

İTHAL ÜRÜNLERDEN DEVECİ ARMUT VE SULTANİ ÜZÜM’DE, YERLİ ÜRÜNLERDEN İSE NAR’DA LİMİT ÜSTÜ KALINTI
Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Tarım Dairesi, ithal ürünlerden deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.
Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci ) ve Köşe Tic. ait sultani üzümde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.
Öte yandan yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.
Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üründe hasat erteleme uygulandı.
(TUĞ/ŞEB)TARIM DAİRESİ İTHAL VE YERLİ NUMUNE SONUÇLARI TABLOSU EKTE