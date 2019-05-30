Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Hisarköy İle Devam Etti

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Hisarköy ile sürdürdü.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, dün “Bağ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Yöntemleri” konulu eğitim gerçekleştirildi.

(RU/YIL)