Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Hisarköy İle Devam Etti

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Hisarköy ile sürdürdü.
(RU/YIL)
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Hisarköy ile sürdürdü.
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Hisarköy ile sürdürdü.
(RU/YIL)