Tarım Bakanlığı, Tohumluk Olabilecek Tahıl Çeşitleri İçin Tarla Muayeneleri Yapılacağını Bildirdi

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tohumluk olabilecek tahıl çeşitlerinin belirlenmesi için tarla muayeneleri yapılacağını belirterek, üreticilere tohumluk olabilecek tahıl çeşitleri ile ilgili müracaatlarını 21 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında kendilerine en yakın kaza Tarım Dairesi’ne yapmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 tahıl üretim sezonunda ülkenin ihtiyaç duyacağı tahıl tohumunun karşılanması maksadıyla 2018-2019 tahıl üretim sezonunda ekimi gerçekleştirilen ve tohumluk olabilecek çeşitlerin daire müfettişleri tarafından tarla muayeneleri yapılacak.

Bu nedenle tahıl üreticilerinin arpa, tritikale ve buğdayda tohumluk olabilecek çeşitlerle ilgili müracaatlarını kendilerine en yakın kaza Tarım Dairesi’ne 21 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında yapmaları gerektiği belirtilen bakanlık açıklamasında, müracaat formunun kendilerine en yakın kaza Tarım Dairesi’nden veya tarimdairesi.gov.ct.tr adresinden temin edilebileceği belirtildi.

(EMR/SEL)