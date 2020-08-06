Tarım Bakanlığı’na Ait Arazi Balıkçılık Faaliyetleri İçin Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği’ne Devredildi

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait arazi, balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği’ne devredildi.

Lefke’de, Ömerli mevkiinde bulunan arazinin mülkiyet, kontrol ve yönetimi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, kullanım hakkı dernekte olacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilgili protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği Başkanı Ergül Numan imza koydu.



Protokole göre, söz konusu arazi dernek tarafından öncelikli ve ağırlıklı olarak “Mesleki Balıkçılık Faaliyetleri” için kullanılacak. Bu amaç dışında kullanıma izin verilmeyecek.(RÇ/HÖ)