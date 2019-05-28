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Tarım Bakanı Oğuz, Kasaplar Birliği Heyetini Kabul Etti

OĞUZ: “HAYVAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Tarım Bakanı Oğuz, Kasaplar Birliği Heyetini Kabul Etti

OĞUZ: “HAYVAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

28 Mayıs 2019 Salı 16:01
Tarım Bakanı Oğuz, Kasaplar Birliği Heyetini Kabul Etti

OĞUZ: “HAYVAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

“HAYVANCILIKTA KULLANILAN AĞIRLIK BİRİMİ KİLO OLMALI, OKKA TARİHE KARIŞMALI”

“KÜÇÜKBAŞIN SAYISI VE VERİMİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ. BÜYÜKBAŞTAN DA UMUDU KESMEYECEĞİZ… ONU DA KORUYACAĞIZ”

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceklerini kaydetti.

Hayvan kaçakçılığının, hastalıklarla mücadeleyi, ülkedeki dengeyi ve sektördeki rekabet edebilirliği bozduğunu ifade eden Oğuz, sorumluluk bilinciyle polis, güvenlik güçleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapacaklarını, kaçakçılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

Oğuz, hayvancılıkta kullanılan ağırlık biriminin artık kilo olması gerektiğini belirterek, “Okka tarih olmalı. Büyükbaşta olduğu gibi küçükbaşta da kilonun yerleşmesi gerek” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz bugün Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ve birlik üyelerini kabul etti.

Bakan Oğuz, sektörün sorunlarını bildiklerini, takip ettiklerini söyledi.

Hayvan sayısının azaldığını, süt üretiminde düşüş, fiyatlarda artış olduğunu belirten Bakan Oğuz, “Sadece bir tarafı düşünemeyiz. Üretici varsa mutlaka tüketici de vardır. Ucuz, sağlıklı ve güvenli gıdaya nasıl erişebiliriz, nasıl halkımızı bundan faydalandırabiliriz? Onun için çalışacağız” dedi.

“HAKSIZ REKABETİN SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SIKINTISI”

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Haksız rekabetin sektörün en büyük sıkıntısı olduğunu söyleyen, bunun nedeninin kaçakçılık olabileceğine dikkat çeken Oğuz, “Kaçakçılıkla mücadele bu ülkenin sorunu. Benden önceki bütün bakanlar mutlaka ‘kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele edeceğiz’ demiştir. Ben de etmek zorundayım. Önemli olan bunun ne kadar başarılı olacağı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, kaçaklıkla mücadele görevlerim arasında. Polis, güvenlik güçleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılacak” şeklinde konuştu.

“KAYNAKLARI VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYA MECBURUZ”

Sektörü korumak zorunda olduklarını vurgulayan Dursun Oğuz, kaçakçılığın milli kayba yol açtığını ve dengeleri değiştirdiğini söyledi. Bakan Oğuz, hayvan hasatlıklarıyla mücadelenin kaçakçılıktan etkilendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Giden, devletin zamanı, emeği ve parası. O nedenle kaynakları verimli şekilde kullanmaya mecburuz. Hastalıklarla ne kadar mücadele edilirse edilsin kaçak hayvan geldiği anda bu bozuluyor. Kaçak hayvan, hem hayvan dengemizi hem de sizin rekabet edebilirliğinizi bozuyor. Kaçakçılıkla mücadele edeceğiz. ‘Ben polis değilim’ demeyeceğiz. Bu, sorumluluktan kaçmaktır. Biz, sorumluğumuzun bilincindeyiz. Hayvan kaçakçılığı, bakanlığımızın projelerine, bu ülkedeki hayvan politikasına saldırıdır. O nedenle bu mücadele içinde olacağız. İşbirliğine hazırız”.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINI VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, piyasadaki rekabet şartını eşit ve adil tutmak zorunda olduklarını ifade ederek şunları ekledi:

“Öncelikle bir hayvancılık politikamız var. Küçükbaş hayvan sayısını hellime yönelik artırmak zorundayız. Bu, devlet politikası olmalı. Hayvanın sadece etinden değil, sütünden de yaralanmak lazım. O nedenle hep beraber mücadele edeceğiz ve etkin politikalarımız olacak. Kesinlikle küçükbaşın sayısının ve veriminin artırılması yönünde çalışmalarımızı yapacağız. Bunu yaparken tamamen büyükbaştan umudu kesip, dışlamıyoruz. Onu da koruyacağız.”

AKBIÇAK SEKTÖRÜN SORUNLARINI AKTARDI

Bakan Dursun Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, sorunları istişare içinde, birlikte çözme temennisinde bulundu.

Akbıçak, sektörün büyük sorunları olduğunu ifade ederek, “hayvan azlığı”, “kaçakçılık” ve “haksız rekabetten” söz etti.

(RÇ/HÖ)            FOTOĞRAFLI

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