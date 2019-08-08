Tarım Bakanı Oğuz, Gönendere’deydi

OĞUZ, ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Lefkoşa, 8 Ağustos 19 :Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Gönendere’de 4 ağıl yerinin projelendirildiği organize hayvancılık bölgesi altyapının tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, kaymakamlık ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.
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