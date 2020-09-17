Tarım Bakanı Oğuz Esentepe Ve Tatlısu Balıkçı Barınaklarında İncelemelerde Bulundu

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Esentepe ve Tatlısu’da bulunan balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz’a incelemeleri sırasında Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ile bakanlık yetkilileri eşlilik etti.

Açıklamada, 2013 yılı içerisinde ana mendirek ve rıhtım tadilatı yapılan Esentepe Balıkçı Barınağı’ndaki eksikliklerin giderilebilmesi için girişim başlatıldığı belirtildi.

2019 yılı içerisinde basen alanı taraması yapılan Tatlısu Balıkçı Barınağı’nda, çekek yeri olmaması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla balıkçıların teknelerini güvenli bir şekilde dışarıya alabilmelerine olanak sağlanması için “Çekek Yeri Projesi”nin hazırlanması yönünde adım da atıldı.

Proje kapsamında önceliğe göre eksiklerin giderilmesi hedefleniyor.

(EMR/YIL)