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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hububat ekimi konusunda üreticileri bilgilendirecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkemizde yetiştirilebilme imkânı olan Kuru Börülce, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Susam, Nohut, Mercimek, Kuru Bakla gibi ürünleri Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden fiyat destekli alım garantisi ile destekleme kararı aldı.

07 Mart 2021 Pazar 18:45
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hububat ekimi konusunda üreticileri bilgilendirecek
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkemizde yetiştirilebilme imkânı olan Kuru Börülce, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Susam, Nohut, Mercimek, Kuru Bakla gibi ürünleri Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden fiyat destekli alım garantisi ile destekleme kararı aldı.

Bu bağlamda, aşağıdaki program çerçevesinde belirtilen zaman ve yerlerde konu hakkında üreticilere bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Bilgilendirmenin, açık alanda, sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak yapılacağı, ve tüm üreticilerin davetli olduğu vurgulandı.

Günler

Yer

Saat

Pazartesi

Doğancı-Doğancı Spor Kulübü:

14:00

Salı

Çamlıbel- Belediye Parkı

14:00

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Çarşamba

Yıldırım- Belediye Parkı

14:00

Perşembe

İskele- Belediye Kültür Evi

11:00

Mehmetçik- Festival Alanı

14:00

Cuma

Türmenköy- Tarımsal Araştırma İstasyonu

14:00

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Son Güncelleme: 07.03.2021 19:28
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