Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “Güney Kıbrıs’a domates ihracatı yok”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rum basını kaynaklı haberlerde yer alan “Güney Kıbrıs, KKTC’den domates ithal edecek” iddialar değerlendirildi.
Açıklamada, “Domates ürünü, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olup, 2019 yılının başlarından itibaren bitki sağlık sertifikası yönünden, tıpkı patateste olduğu gibi özel denetime tabi bir üründür. Bu sertifikası da ilgili AB uzmanının görüşleri doğrultusunda hazırlanmakta olup, bu yıl böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiştir” denildi.
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan izin başvurularının Ticaret Odası, Ticaret Dairesi ve Tarım Dairesi tarafından ortak değerlendirildiğine işaret edildi.