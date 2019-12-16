Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

ARIKLI

Bütçeyle ilgili ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı ilk olarak Türkiye ile imzalanan ara protokolün gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini sordu.

Arıklı, önceki bakan döneminde yaptığı konuşmadan başlıklar okudu, o zaman sorduklarını şimdiki bakana da soracağını belirtti.

Tarım politikalarının sektörü daha kötü hale soktuğunu söyleyen Arıklı, tarım arazilerinin önemli kısmının kullanımda olmadığını anlattı.

Türkiye’den gelen suyun Mesarya’ya ulaştırılması için gereken adımların atılması gerektiğini belirten Erhan Arıklı, Türkiye ile imzalanan su protokolünün gereklerinin halen yerine getirilmediğini savundu.

Arıklı, bu nedenle TC-KKTC arasındaki diğer ilişkilerin de zedelendiğini söyledi ve su konusunda gerekli adımların atılmasını istedi.

Orman Yasası’nın Anayasa’ya uygun hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün yenilenmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çam kese böceği yanında kırmızı palmiye böceğiyle ilgili mücadele başlatılması gerektiğini kaydeden YDP Genel Başkanı Arıklı, bu mücadelenin doğal yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Köprülü göletinin mutlaka temizlenmesi gerektiğini anlatan Arıklı, göletlerin etrafına mesire yerleri yapılabileceğini de kaydetti.

Ülkeye yangın helikopteri alınması gerektiğini belirten Arıklı, Güzelyurt’taki fide üretim merkezinin canlandırılmasını istedi.

Arıklı, Hal Yasası’nın bir an önce hayata geçirilmesini de talep etti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, mandıraların koçanlarının hayvancılara verilmesi gerektiğini anlatarak tarımsal destekleme ve teşvikten meslek dışı kişilerin yararlanmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Et fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Arıklı, kaçakçılığın üstesinden gelinmesi, öte yandan ithalata zaman zaman izin verilmesi gerektiğini anlattı.

Arıklı, Et ve Balık Kurumu benzeri bir yapı kurulmasını da önerdi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı.

İnsan sağlığına zarar veren zirai ilaçların ülkeye girişi ve satışının nasıl olup da önlemediğini soran Ataoğlu, bu durumun devlet otoritesinin sorgulanmasına yol açtığını kaydetti.

Ataoğlu, bu sorgulamaların halkı Güney’den alışveriş yapmaya ittiğine işaret etti.

Önlem alınmazsa vatandaş nezdindeki devlet algısının daha da zarar göreceğini anlatan Ataoğlu, denetim ve kontrollerin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Fikri Ataoğlu, bu konunun TC ile imzalanan protokolde de yer aldığını dile getirdi.

Balıkçılık için herhangi bir çalışma göremediklerini anlatan Ataoğlu, balıkçılık sektörünün “Allah’a emanet” bir görüntüsü olduğunu söyledi.

Gerekliliği ortada olan Hal Yasası’nın bir türlü geçirilmediğine işaret eden Fikri Ataoğlu, bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, eğer et kaçakçılığı varsa ve ihtiyaç da varsa neden izne tabi ithalat yapılmadığını sordu.

Türkiye’den gelen su hakkında projenin net olarak açıklanmadığını dile getiren Ataoğlu, musluklarda içme suyuna ne zaman kavuşulacağını, tarımsal arazilerin su ile ne zaman buluşacağını sordu.

Karpaz bölgesiyle, Cyprufex’le, hellim konusuyla ilgili neler planlandığı hakkında bilgi isteyen Ataoğlu, bütçenin 2020 yılında sektörleri ileri taşıyacak bir bütçe değilse neden bu bütçeyi geçirmeye çalıştıklarını sordu.

Tarihi geçmiş ilaçların bertarafıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Ataoğlu, Geçitköy mesire alanının neden hâlâ hizmete açılmadığı sorusunu da yöneltti.