Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi ele alınmaya devam ediyor.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cyprufex konusuna değinerek, zamanında maddi sorunlar gerekçe gösterilerek ABAD’a avukat gönderilemediğini kaydetti ve “bu ambargoyu bile bile biz yaptık” diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerin ileri götürülmesinin ancak ihracatla olabileceğini söyleyen Angolemli “Biz kendi önümüzü kestik” dedi.

Sütün insan sağlığı için çok önemli olduğunu söyleyen Angolemli, öte yandan sütün fiyatının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Özellikle küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, yem konusuna da değinerek, yemlerin küflenmemesi için ambarların denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Angolemli, yem fiyatlarından örnekler verdi.

Angolemli, Karpaz bölgesinde üreticilerin ürünlerini satamadığını, bölge insanın bir şekilde kalkındırılması gerektiğini, bunun için de planlamanın şart olduğunu vurguladı.

Yangınlar konusunda da hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Angolemli, “Kamu görevlisi de eker biçer, çiftçiler de eker biçer” diyerek, gerçek çiftçi ve hayvancıların ortaya çıkarılması gerektiğini, gerçek çiftçinin tanımının yapılması gerektiğini kaydetti.

Narenciye konusuna da değinen Angolemli, Cypfruvex sorununun çözülüp çözülmediğini sordu.

TÜK ve Cypfruvex gibi kurumların özerk bir yapıya ulaşması gerektiğine işaret ederek, bu gibi kuruluşlar için dünyada örnekleri bulunduğunu belirtti ve örnekler verdi.

Mazot konusunun hem çiftçi, hem hayvancının derdi olduğunu, tüm dünyanın çiftçi ve hayvancısına mazot için vergiyi kaldırdığını belirten Angolemli, girdilerin ucuzlatılmasının önemine değindi.

Hal Yasası’nın bir an önce geçirilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, Türkiye’den gelen suyun tarımda ne zaman kullanacağını sorarak, “İnşallah ilerde bir de su girdisinden bahsetmeyiz” dedi.