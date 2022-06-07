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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’yle görüştü

07 Haziran 2022 Salı 17:05
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’yle görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile biraraya geldi. Görüşmede su konusunda devam eden projeler başta olmak üzere, pek çok konu ele alındı.

-Altyapı projelerinin ivediliği görüşüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki bakanlık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su ve toprak kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili birlikte  çalışma başlatılması konusunda mutabık kaldı.

Bu çerçevede, özellikle arıtmadan çıkacak suların ikincil  kullanımı konusunda KKTC’de ciddi bir potansiyel olduğu belirtilerek, sözkonusu potansiyelin geliştirilmesi noktasında hemfikir olundu.

KKTC’de devam eden içme, kullanma ve tarımsal su altyapılarının hızlı bir şekilde halkın hizmetine sunulması için projeler üzerinde konuşuldu.

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-Entegre çiftçi bilgi sistemi ele alındı

İki ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın maddelerinden biri olan Entegre Çiftçi Bilgi Sistemi’nin KKTC’de uygulanması, bu sistemin tarımsal faaliyetlerin kaydında ve planlanmasında daha etkin bir yapıya ulaşılmasına hizmet etmesi ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

KKTC’nin güneş ve rüzgar enerjilerinden daha fazla faydalanması amacıyla birlikte çalışılma yapılması karara bağlandı.

-Hayvan yemleri tedarikinde işbirliği

KKTC’nin bu dönem ihtiyacı olacak hayvan yemleri özellikle arpa, mısır ve ekmeklik buğday tedariği konusunda Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları ile işbirliği içerisinde ilgili ürünlerin KKTC’ye tedarikine yardımcı olunması konusunda mutabakata varıldı.

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