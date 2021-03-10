Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, Miraç Kandilini kutladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, halkın, Türk Ulusunun ve İslam âleminin Miraç kandilini kutlayarak, tüm insanlık için barış, dostluk ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun, Miraç Kandili Dolayısıyla yayınladığı mesaj şöyle;

“Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, Miraç Kandili’ne erişmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Manevi duyguların en yoğun yaşandığı bu gecede, hoşgörüyü öne çıkaralım, Covid 19 salgını nedeniyle içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde paylaşmayı, dayanışmayı artıralım.

Halkımızın, Türk ulusunun ve İslam âleminin Miraç kandilini kutlar, tüm insanlık için barış, dostluk ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim.”