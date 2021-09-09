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Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı toplantısına gözlemci olarak katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 4. Genel Kurulu toplantısının (çevrim içi) Bakanlar Oturumuna gözlemci olarak katıldı.

09 Eylül 2021 Perşembe 14:00
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı toplantısına gözlemci olarak katıldı

Toplantı dün ve bugün Kazakistan’ın ev sahipliliğinde düzenlendi. Türkiye’nin yürüttüğü Başkanlık, Kazakistan’a devredildi.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 36 üye ülke tarafından kuruluş anlaşması imzalanan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı’nın çalışma alanları arasında tarım, kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bilgi ve teknoloji paylaşımı, çölleşme, ormanların yok olması, erozyon, suyun verimli kullanımı, sınır ötesi hastalıklar gibi konular yer alıyor.

İki gün boyunca devam eden toplantıların ilk gününde Kıdemli Memurlar Toplantısı, ikinci gününde ise Bakanlar Oturumu gerçekleştirildi.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 15:24
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