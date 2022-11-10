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Tarım, turizm, sanayi hibe programları ve girişimcilik projesi başlıyor

10 Kasım 2022 Perşembe 10:52
Tarım, turizm, sanayi hibe programları ve girişimcilik projesi başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) finans desteği, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan hibe programlarına başvurular açıldı.

KEİ’den yapılan açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından dün KKTC Toplu Açılış ve Lansman Töreni’nde açıklanan hibe programlarının, hayallerini gerçekleştirmek isteyen Kıbrıs Türkü yatırımcı ve girişimcilere fırsat sunacağı belirtildi.

Programlarla, KKTC’deki tarım, turizm ve sanayi sektörlerinin potansiyelinin geliştirilmesinin yanı sıra girişimcilik ekosisteminin de büyümesinin amaçlandığı kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2022 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı “2022 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “2022 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” olmak üzere 3 başlığa ayrılan programlara başvurmak isteyen adaylar, 2 Aralık'a kadar aktif olacak tarim.gov.ct.tr, ekonomi.gov.ct.tr,  turizm.gov.ct.tr, yaga.gov.ct.tr, tchibe.kei.gov.tr adreslerine, KKTC Başbakanlık “Girişimcilik Projesi”ne başvurmak isteyen girişimci adayları ise girisimcilik.kei.gov.tr, yaga.gov.ct.tr, ekonomi.gov.ct.tr, adreslerindeki adımları takip ederek başvurularını yapabilecek.

Başvuru süreçleri iki aşamalı olarak gerçekleşecek tarım, turizm, sanayi hibe programlarının ilk aşaması, elektronik ortamda gerçekleşecek. İlk aşamayı geçen adaylar, 27 Aralık 2022-13 Şubat 2023 tarih aralığında elektronik ortamda projelerini sunacak.

-Toplamda 19 milyon TL destek

Tarım, turizm, sanayi mali destek programları kapsamında her biri için 5 milyon TL, Girişimcilik Projesi kapsamında ise 4 milyon TL olmak üzere toplamda 19 milyon TL hibe desteği sunan programlar ile faaliyet alanı kapsamında projeler sunan KKTC vatandaşlarının kendi ilgi alanları, yetenekleri, eğitimleri ve eğilimleri doğrultusunda üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Programlara ait başvuru formları ve rehberlerin yer aldığı bilgilere, tüm paydaşların web sayfalarından ulaşılabileceği belirtildi.

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