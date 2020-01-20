Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor

Lefkoşa, 20 Ocak 20 (.): Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.
(ID/ŞEB)
Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.
Lefkoşa, 20 Ocak 20 (.): Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.
(ID/ŞEB)