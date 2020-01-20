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Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.

Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:19
Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor

Lefkoşa, 20 Ocak 20 (.): Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.

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Fon’dan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının  hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin de tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.

(ID/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 15:47
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