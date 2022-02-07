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Tarım Dairesi’nden tahıl üreticilerine uyarı

07 Şubat 2022 Pazartesi 15:00
Tarım Dairesi’nden tahıl üreticilerine uyarı

TARIM DAİRESİ ÜRETİCİLERİN TAHIL ALANLARINI KONTROL EDEREK GEREKLİ İLAÇLAMALARIN YAPILMASI VEYA YETERLİ GÜBRE VERİLMESİNİ TAVSİYE ETTİ

Tarım Dairesi, üreticilerin tahıl alanlarını kontrol ederek gerekli ilaçlamaların yapılması veya yeterli gübre verilmesini tavsiye etti.

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Tarım Dairesi mühendisleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü mühendisleri tarafından yapılan tahıl arazi kontrollerinde, mevcut iklim koşullarına bağlı olarak özellikle aşırı yağış almış bölgelerde fungal yaprak leke hastalıkları, ekimle verilen azotta yıkanmalar ve düşük oranda Ekin Güvesi (Sirividi) tespit edildiği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, iklim koşullarına bağlı olarak mevcut hastalık ve zararlıların yayılması halinde, sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski göz önünde bulundurularak, üreticilerin ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmeleri ve ihtiyaç halinde ilaçlama için uygun şartlarda gerekli ilaçlamaları yapmaları veya varsa gübre eksikliklerinin giderilmesi için yeterli miktar gübre verilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada, kullanılabilecek ilaçlarla ilgili bilgi almak için üreticilerin bölgelerindeki Tarım Dairelerine başvurmaları veya Tarım Dairesi internet sitesinden (tarimdairesi.gov.ct.tr) kullanılabilecek ilaçlar hakkında bilgi edinmeleri istendi.

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Son Güncelleme: 07.02.2022 15:19
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