Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 22 Ocak Çarşamba Pınarbaşı’nda tarla günü ve gece eğitimi düzenleyecek.
Tarım Dairesi Pınarbaşı’nda bilgilendirme yapacak
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 22 Ocak Çarşamba Pınarbaşı’nda tarla günü ve gece eğitimi düzenleyecek.
17 Ocak 2020 Cuma 12:24
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Ocak Çarşamba saat 15.00’te Mustafa Akınolu’ın tarlasında tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme, saat 18.30’de de Pınarbaşı köy kahvehanesinde sunum yapılacak.
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