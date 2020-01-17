Tarım Dairesi Pınarbaşı’nda bilgilendirme yapacak

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Ocak Çarşamba saat 15.00’te Mustafa Akınolu’ın tarlasında tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme, saat 18.30’de de Pınarbaşı köy kahvehanesinde sunum yapılacak.