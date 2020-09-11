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Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti

Tarım Dairesi 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

11 Eylül 2020 Cuma 15:57
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
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Tarım Dairesi 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

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İthal Ürünlerden 36 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu. 

SVS Tic. Ltd. ait (2) havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edildi. Selgün Ticaret Ltd. ait elmada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine Menşeine İade edildi.  Yerli Ürünlerden 9 numuneden  8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.  Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 16:24
Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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