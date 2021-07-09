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Tarım Dairesi haftalık meyve sebze analizlerinin temiz çıktığını belirtti

Tarım Dairesi, 2-8 Temmuz arası toplanan ithal ve yerli meyve/sebze numunelerinin analizlerinin temiz çıktığını belirtti.

09 Temmuz 2021 Cuma 16:15
Tarım Dairesi haftalık meyve sebze analizlerinin temiz çıktığını belirtti

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Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden alınan 12 ve yerli ürünlerden alınan 16 numunede, limit üstü bitki kloruma ürününün tespit edilmediği kaydedildi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor.

9 Temmuz 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Yağlı ayçiçek küsbesi

Temiz

Özmerhan Trd. Ltd.

İthal

Pirinç

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı Şeker Pare

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Siyah

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Mustafa Coşkun

Mağusa

Domates

Temiz

Ayşe Yıldız

Mağusa

Böğrülce

Temiz

Ayşe Yıldız

Mağusa

Maydanoz

Temiz

Halil Ünver

Mağusa

Domates

Temiz

Mehmet Kökten

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

Durmuş Aydın

Bostancı

Molehiya P-2

Temiz

Neriman Uluç

Bostancı

Molehiya

Temiz

Taygun Toger

Zümrütköy

Molehiya

Temiz

Mustafa Kavurma

Güzelyurt

Maydanoz

Temiz

Ali Gencer

Yuvacık

Biber

Temiz

Ali Gencer

Yuvacık

Domates

Temiz

Ahmet Acıksöz

Kalkanlı

Böğrülce

Temiz

Gönül Keski

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Barış A.ve Ecevit S.

Yeşilyurt

Böğrülce

Temiz

Barış A.ve Ecevit S.

Yeşilyurt

Salatalık

Temiz

Terra Carob

İhraç

Harup Çekirdeği

Temiz
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Son Güncelleme: 09.07.2021 16:29
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