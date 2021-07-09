Tarım Dairesi haftalık meyve sebze analizlerinin temiz çıktığını belirtti

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden alınan 12 ve yerli ürünlerden alınan 16 numunede, limit üstü bitki kloruma ürününün tespit edilmediği kaydedildi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor.