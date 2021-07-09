Tarım Dairesi haftalık meyve sebze analizlerinin temiz çıktığını belirtti

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor.
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9 Temmuz 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
M. Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Yağlı ayçiçek küsbesi
|
Temiz
|
Özmerhan Trd. Ltd.
|
İthal
|
Pirinç
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı Şeker Pare
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Siyah
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Mustafa Coşkun
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Ayşe Yıldız
|
Mağusa
|
Böğrülce
|
Temiz
|
Ayşe Yıldız
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Halil Ünver
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Mehmet Kökten
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
Durmuş Aydın
|
Bostancı
|
Molehiya P-2
|
Temiz
|
Neriman Uluç
|
Bostancı
|
Molehiya
|
Temiz
|
Taygun Toger
|
Zümrütköy
|
Molehiya
|
Temiz
|
Mustafa Kavurma
|
Güzelyurt
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Ali Gencer
|
Yuvacık
|
Biber
|
Temiz
|
Ali Gencer
|
Yuvacık
|
Domates
|
Temiz
|
Ahmet Acıksöz
|
Kalkanlı
|
Böğrülce
|
Temiz
|
Gönül Keski
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Barış A.ve Ecevit S.
|
Yeşilyurt
|
Böğrülce
|
Temiz
|
Barış A.ve Ecevit S.
|
Yeşilyurt
|
Salatalık
|
Temiz
|
Terra Carob
|
İhraç
|
Harup Çekirdeği
|
Temiz