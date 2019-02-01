Tarım Dairesi haftalık gıda analizlerinde ilaç kalıntısına rastlanmadı

Tarım Dairesi 25 -31 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamada ithal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, pul biber çeşitleri, patates, mısır, balya, kepek, sığır yemi, ay çiçek küsbesi, arpa, buğday (ekmeklik), soya küsbesi, besi ve süt yemi olmak üzere 39 numuneden 39'u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Yerli ürünlerden de mandora mandarin, patlıcan, salatalık, domates, enginar, kabak, kapya biber, bakla ve limon konsantre olmak üzere 24 numuneden 24'ü de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.

Gazimağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürünlerinden alınan üçüncü numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildiği bildirildi.