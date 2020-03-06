Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında 3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat– 5 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

İthal ürünler arasında, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait çeri domates limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünler arasında ise, Gazimağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün imha edilecek.

Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biber ile Bostancı sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünleirn hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.