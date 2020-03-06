Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında 3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat– 5 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.
Yerli ürünler arasında ise, Gazimağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün imha edilecek.
Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biber ile Bostancı sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünleirn hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
|
6 Mart CumaTarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Amasya
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Hıyar
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut S.Maria
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Dan Ben Hannah
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Hıyar
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Niğde
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Menşeine İade
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Hıyar
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
Unicop Enterprises Ltd.
|
Güneşköy
|
Domates(Kokyteyl)
|
Temiz
|
Abdullah Pişkin
|
Aydınköy
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
Abdullah Pişkin
|
Aydınköy
|
Kabak
|
Temiz
|
Eyüp Balaban
|
Gayretköy
|
Mandora Mandalin
|
Temiz
|
Ali Karakuş
|
Gazimağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Abdullah Açıkgöz
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Ürün İmhası
|
Bayram Suna
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Zahide Yıldırım
|
Gazimağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Zahide Yıldırım
|
Gazimağusa
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
Hakan Güler
|
Koruçam
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Hakan Güler
|
Koruçam
|
Roka
|
Temiz
|
Hakan Güler
|
Koruçam
|
Ispanak
|
Temiz
|
Murat Gazioğlu
|
Gazimağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Rüstem Canlısoy
|
Güzelyurt
|
Bakla
|
Temiz
|
Zalihe Köymen
|
Bostancı
|
Domates
|
Limit Üstü
|
Güner Luman
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Alper Salahi
|
Yeşilırmak
|
Yeşil Kıvırcık Marul
|
Temiz
|
Alper Salahi
|
Yeşilırmak
|
Kırmızı Kıvırcık Marul
|
Temiz