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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında  3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında  3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

06 Mart 2020 Cuma 14:02
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında  3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat– 5 Mart  tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

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İthal ürünler arasında, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait çeri domates limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünler arasında ise, Gazimağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün imha edilecek.

Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biber ile Bostancı sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünleirn hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

6 Mart CumaTarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Amasya

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Hıyar

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Dan Ben Hannah

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Hıyar

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Niğde

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Menşeine İade

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Hıyar

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

Unicop Enterprises Ltd.

Güneşköy

Domates(Kokyteyl)

Temiz

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Kapya Biber

Temiz

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Kabak

Temiz

Eyüp Balaban

Gayretköy

Mandora Mandalin

Temiz

Ali Karakuş

Gazimağusa

Domates

Temiz

Abdullah Açıkgöz

Gazimağusa

Hıyar

Ürün İmhası

Bayram Suna

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

Zahide Yıldırım

Gazimağusa

Domates

Temiz

Zahide Yıldırım

Gazimağusa

Kapya Biber

Limit Üstü

Hakan Güler

Koruçam

Maydanoz

Temiz

Hakan Güler

Koruçam

Roka

Temiz

Hakan Güler

Koruçam

Ispanak

Temiz

Murat Gazioğlu

Gazimağusa

Patlıcan

Temiz

Rüstem Canlısoy

Güzelyurt

Bakla

Temiz

Zalihe Köymen

Bostancı

Domates

Limit Üstü

Güner Luman

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Alper Salahi

Yeşilırmak

Yeşil Kıvırcık Marul

Temiz

Alper Salahi

Yeşilırmak

Kırmızı Kıvırcık Marul

Temiz
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Son Güncelleme: 06.03.2020 17:17
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