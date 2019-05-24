Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 17-23 Mayıs tarihleri arası ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Yerli ürünlerden Kayısı, Taze Soğan, Mısır, Domates, Şekerpare, Çilek, Hıyar, Şeftali, Kabak, Maydanoz, Biber Çeşitleri ve Marul olmak üzere 18 numuneden 17'si temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.



Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürününden ikinci kez alınan numunede de laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biberden 3.kez alınan numunede yapılan laboratuvar analizi sonucunda tespit edilen bitki koruma ürününün, pestisit kalıntı limitinin altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI