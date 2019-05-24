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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

24 Mayıs 2019 Cuma 11:37
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 17-23 Mayıs tarihleri arası ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

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İthal ürünlerden Domates, Karpuz, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Çeri Domates, Süt Yemleri, Besi Yemleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri, Kuru Hurma, Kuru Kayısı, Koyun Süt Yemi, Erik Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber ve İsot Biber olmak üzere 35 numuneden 35'i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.        

Yerli ürünlerden Kayısı, Taze Soğan, Mısır, Domates, Şekerpare, Çilek, Hıyar, Şeftali, Kabak, Maydanoz, Biber Çeşitleri ve Marul olmak üzere 18 numuneden 17'si temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.                 
                    
Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürününden ikinci kez alınan numunede de laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.                

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biberden 3.kez alınan numunede yapılan laboratuvar analizi sonucunda tespit edilen bitki koruma ürününün, pestisit kalıntı limitinin altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Hürsen Tarım Ürünleri

İthal

Domates

Temiz

2

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut (S. M)

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma (Granny)

Temiz

5

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (S. M)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut (S.M)

Temiz

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut (S.M)

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma (Granny)

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (S.M)

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

20

Pınarlı Koop Kredi Şti.

İthal

Beş Yem Lale Süt Yemi

Temiz

21

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Std. 14 Prt

Temiz

22

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Prt

Temiz

23

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 18 Prt

Temiz

24

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Prt

Temiz

25

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

26

Telsime Andaç

Güzelyurt

Kayısı

Temiz

27

Utku Arslan

Güzelyurt

Maydanoz

Temiz

28

Utku Arslan

Güzelyurt

Taze Soğan

Temiz

29

Kızıltaş Gıda Şti. Ltd.

İthal

Kuru Hurma

Temiz

30

Kızıltaş Gıda Şti. Ltd.

İthal

Kuru Kayısı (Dökme)

Temiz

31

Kızıltaş Gıda Şti. Ltd.

İthal

Kuru Kayısı (Paketli)

Temiz

32

Tayyibe Karalar

Mağusa

Mısır

Temiz

33

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

34

Ali Yılmaz

Mağusa

Maydanoz (2. Alım)

Limit Üstü

35

Havva Gürbüz

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

36

Bahadır Gürbüz

Mağusa

Mısır

Temiz

37

Sezai Yıldırım

Mağusa

Kabak

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

39

Kemal Günsel

Bostancı

Domates

Temiz

40

Osman Çınar

Doğancı

Kapya Biber (3. Alım)

Temiz

41

ORÇ Foods

İthal

Elma (Starking)

Temiz

42

ORÇ Foods

İthal

Elma (Golden)

Temiz

43

ORÇ Foods

İthal

Çeri Domates

Temiz

44

Pınarlı Koop Kredi Şti.

İthal

Beş Yem Manolya Besi Yemi

Temiz

45

Unipas Pazarlama

İthal

Kırmızı Pul Biber

Temiz

46

Unipas Pazarlama

İthal

İsot Biber

Temiz

47

Ahmet Uzun

Karakum

Marul

Temiz

48

Ahmet Ergürer

Esentepe

Şekerpare

Temiz

49

Ahmet Uzun

Karakum

Çilek

Temiz

50

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Hıyar

Temiz

51

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Sivri Biber

Temiz

52

Remzi Gürbüzer

Esentepe

Şekerpare

Temiz

53

Mehmet Kim

Esentepe

Şeftali

Temiz
Son Güncelleme: 24.05.2019 14:48
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