Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 17-23 Mayıs tarihleri arası ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
Yerli ürünlerden Kayısı, Taze Soğan, Mısır, Domates, Şekerpare, Çilek, Hıyar, Şeftali, Kabak, Maydanoz, Biber Çeşitleri ve Marul olmak üzere 18 numuneden 17'si temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürününden ikinci kez alınan numunede de laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biberden 3.kez alınan numunede yapılan laboratuvar analizi sonucunda tespit edilen bitki koruma ürününün, pestisit kalıntı limitinin altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi
TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Hürsen Tarım Ürünleri
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
2
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut (S. M)
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma (Granny)
|
Temiz
|
5
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (S. M)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Temiz
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut (S.M)
|
Temiz
|
10
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
11
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut (S.M)
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Granny)
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (S.M)
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
20
|
Pınarlı Koop Kredi Şti.
|
İthal
|
Beş Yem Lale Süt Yemi
|
Temiz
|
21
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi Std. 14 Prt
|
Temiz
|
22
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Prt
|
Temiz
|
23
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 18 Prt
|
Temiz
|
24
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19 Prt
|
Temiz
|
25
|
TÜK
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
26
|
Telsime Andaç
|
Güzelyurt
|
Kayısı
|
Temiz
|
27
|
Utku Arslan
|
Güzelyurt
|
Maydanoz
|
Temiz
|
28
|
Utku Arslan
|
Güzelyurt
|
Taze Soğan
|
Temiz
|
29
|
Kızıltaş Gıda Şti. Ltd.
|
İthal
|
Kuru Hurma
|
Temiz
|
30
|
Kızıltaş Gıda Şti. Ltd.
|
İthal
|
Kuru Kayısı (Dökme)
|
Temiz
|
31
|
Kızıltaş Gıda Şti. Ltd.
|
İthal
|
Kuru Kayısı (Paketli)
|
Temiz
|
32
|
Tayyibe Karalar
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|
33
|
Reşit Açıkgöz
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
34
|
Ali Yılmaz
|
Mağusa
|
Maydanoz (2. Alım)
|
Limit Üstü
|
35
|
Havva Gürbüz
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
36
|
Bahadır Gürbüz
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|
37
|
Sezai Yıldırım
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
39
|
Kemal Günsel
|
Bostancı
|
Domates
|
Temiz
|
40
|
Osman Çınar
|
Doğancı
|
Kapya Biber (3. Alım)
|
Temiz
|
41
|
ORÇ Foods
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
42
|
ORÇ Foods
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
43
|
ORÇ Foods
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
44
|
Pınarlı Koop Kredi Şti.
|
İthal
|
Beş Yem Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
45
|
Unipas Pazarlama
|
İthal
|
Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
46
|
Unipas Pazarlama
|
İthal
|
İsot Biber
|
Temiz
|
47
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Marul
|
Temiz
|
48
|
Ahmet Ergürer
|
Esentepe
|
Şekerpare
|
Temiz
|
49
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Çilek
|
Temiz
|
50
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Hıyar
|
Temiz
|
51
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
52
|
Remzi Gürbüzer
|
Esentepe
|
Şekerpare
|
Temiz
|
53
|
Mehmet Kim
|
Esentepe
|
Şeftali
|
Temiz