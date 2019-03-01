Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, son yapılan gıda analizlerinde ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 41’inin de temiz çıktığını, yerli ürünlerde de 36 numuneden 34’ünün temiz, yerli domates ve ıspanakta ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirdi.

Tarım Dairesi, 25 -28 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan “Pestisit Limitleri” çizelgesinde değerlendirilerek, şu sonuçların elde edildiği belirtildi:

“İthal ürünlerden çeri domates, elma (Stk), armut çeşitleri, biber çeşitleri, kabak, ayva,nektarin, salatalık, Çin marulu, karma yemler, besi yemleri, yeşil lolorosso, arpa ve üzüm Red-Globe olmak üzere 41 numuneden 41'i temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. Yerli ürünlerden mandora mandarin, domates, enginar, kabak, biber çeşitleri, karnabahar, maydanoz, ıspanak ve patates olmak üzere 36 numunede 34'ü de temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.”

Tarım Dairesi, İncirli köyünde kapyabiber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürününden alınan 3.numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanılmadığı için ürünün hasadına izin verildiğini, Bostancı köyünde Ispanak üretimi yapan Engin Hürsenin ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin ürünlerinden alınan numunelerde ise limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğunu kaydetti.