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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

21 Şubat 2020 Cuma 16:15
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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YERLİ DÖRT İTHAL İKİ ÜRÜNDE PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi, ithal iki ürün ile yerli dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti. 
Tarım Dairesi 14– 20 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ürünlerden 41 numuneden 39 numune temiz çıkarken,iki üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi. 
SVS Tic.Ltd ait elma (starking) menşeine iade edilirken, SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) firmanın isteği üzerine imha edildi. 

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Yerli ürünlerden 25 numuneden 21 numune temiz olup, dört üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü bulundu. 
Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde, Aydınköy sakinlerinden Ahmet Ali Sönmez’e ait domateste ve Yeşilırmak sakinlerinden Figen Karafistan’a ait çilekte Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. 
Gazimağusa sakinlerinden Fatma Dağtepe’ye ait pazıda  Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Yüksek Limitli Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünün imhasına karar verildi. 
 

21 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Karanfil Besi Yemi

Temiz

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

Nej Grain Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

Akari free Port.

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

ORC Foods

İthal

Çeri Domates

Temiz

ORC Foods

İthal

Elma Golden

Temiz

ORC Foods

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kara Lahana

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Mor Sarma

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kara Lahana

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorroso

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Red Globe

Temiz

Yoran Tarım Ür.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Arap Kızı Elma

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma G.S

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Osman Cantaş

Yıldırım

Kereviz

Temiz

Cahit Vudalı

Yıldırım

Domates

Temiz

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

Ümmü Gülsüm Tuğrul

Mağusa

Sivri Biber

Limit Üstü

İsmail Gökkaya

Mağusa

Domates

Temiz

Mehmet Demirtaş

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

Fatma Dağtepe

Mağusa

Pazı

İmha

Ramazan Ateş

Mağusa

Domates

Temiz

Ahmet Ali Sönmez

Aydınköy

Domates

Limit Üstü

Muharrem Bilsin

Bostancı

Maydanoz

Temiz

Muharrem Bilsin

Bostancı

Marul

Temiz

Sinem Kardana

Lapta

Domates

Temiz

Mehmet Dolmacı

Lapta

Marul

Temiz

Mehmet Dolmacı

Lapta

Beyaz Sarma

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kabak

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Domates

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Dolmalık Biber

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Çarli Biber

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kapya Biber

Temiz

Yücel Asya

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Figen Karafistan

Yeşilırmak

Çilek

Limit Üstü

Hülya Kaygül

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Aytül Yorulmaz Ferdağ

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Çilek

Temiz
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Son Güncelleme: 21.02.2020 19:28
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