Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

YERLİ DÖRT İTHAL İKİ ÜRÜNDE PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi, ithal iki ürün ile yerli dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.

Tarım Dairesi 14– 20 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 41 numuneden 39 numune temiz çıkarken,iki üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

SVS Tic.Ltd ait elma (starking) menşeine iade edilirken, SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) firmanın isteği üzerine imha edildi.



21 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Karanfil Besi Yemi Temiz Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Melisa Süt Yemi Temiz Nej Grain Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz Holly Grains Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz Nej Grain Ltd. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz Akari free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Golden Temiz Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz ORC Foods İthal Çeri Domates Temiz ORC Foods İthal Elma Golden Temiz ORC Foods İthal Elma Stk Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Menşeine İade SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz Nuri Ersoy Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz Nuri Ersoy Ltd. İthal Kara Lahana Temiz Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Sarma Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Mor Sarma Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Kara Lahana Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Sarma Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Beyaz Sarma Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorroso Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz Yoran Tarım Ür. İthal Beyaz Sarma Temiz Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Stk Temiz Deftera Gıda Ltd. İthal Arap Kızı Elma Temiz Deftera Gıda Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma G.S Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Osman Cantaş Yıldırım Kereviz Temiz Cahit Vudalı Yıldırım Domates Temiz Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Çilek Temiz Ümmü Gülsüm Tuğrul Mağusa Sivri Biber Limit Üstü İsmail Gökkaya Mağusa Domates Temiz Mehmet Demirtaş Mağusa Kapya Biber Temiz Fatma Dağtepe Mağusa Pazı İmha Ramazan Ateş Mağusa Domates Temiz Ahmet Ali Sönmez Aydınköy Domates Limit Üstü Muharrem Bilsin Bostancı Maydanoz Temiz Muharrem Bilsin Bostancı Marul Temiz Sinem Kardana Lapta Domates Temiz Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz Mehmet Dolmacı Lapta Beyaz Sarma Temiz Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kabak Temiz Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Domates Temiz Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Dolmalık Biber Temiz Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Çarli Biber Temiz Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kapya Biber Temiz Yücel Asya Yeşilırmak Çilek Temiz Figen Karafistan Yeşilırmak Çilek Limit Üstü Hülya Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz Aytül Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Çilek Temiz Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz

Yerli ürünlerden 25 numuneden 21 numune temiz olup, dört üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü bulundu.Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde, Aydınköy sakinlerinden Ahmet Ali Sönmez’e ait domateste ve Yeşilırmak sakinlerinden Figen Karafistan’a ait çilekte Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.Gazimağusa sakinlerinden Fatma Dağtepe’ye ait pazıda Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Yüksek Limitli Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünün imhasına karar verildi.