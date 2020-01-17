Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İTHAL ÜRÜNLERİN 1’İNDE YERLİ ÜRÜNLERİN İSE 2’SİNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ.
Tarım Dairesi 10– 16 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerin 1’inde yerli ürünlerin ise 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden Halil Kasap Pazarlama’ya ait cennet meyvesinde, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmanın isteği üzerine ürünler imha edilecek.
Yerli ürünlerden ise 24 numuneden 22 numunenin temiz olduğu tespit edildi; 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yerli ürünlerden Gazimağusa sakinlerinden Elif Yılmaz Karalar’a ait maydonozda, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapılacak.
Yine Elif Yılmaz Karalar’a ait pazıda da Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edilecek.
|
17 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
2
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Besi 16 Yemi
|
Temiz
|
3
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Süt 16 Yemi
|
Temiz
|
4
|
Tük
|
İthal
|
Yumuşak Buğday İh.
|
Temiz
|
5
|
Tük
|
İthal
|
Buğday İh.
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
15
|
CON Trading.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mantar
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
21
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasülyesi Küspesi
|
Temiz
|
22
|
Babür Tic. LTD.
|
İthal
|
Elma (Red)
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Santa Maria)
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
27
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
28
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
İMHA
|
29
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut (Santa Maria)
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
33
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
34
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
35
|
Fatma Kocakaya
|
Gazimağusa
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
36
|
Fatma Kocakaya
|
Gazimağusa
|
Brokoli
|
Temiz
|
37
|
Elif Yılmaz Karalar
|
Gazimağusa
|
Maydanoz
|
Ürün İmhası
|
38
|
Elif Yılmaz Karalar
|
Gazimağusa
|
Pazı
|
İMHA
|
39
|
Fatma Yılmaz
|
Gazimağusa
|
Biber
|
Temiz
|
40
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
41
|
Hakan Güler
|
Koruçam
|
Maydanoz
|
Temiz
|
42
|
Vokkas Tören
|
Akdeniz
|
Marul
|
Temiz
|
43
|
Vokkas Tören
|
Akdeniz
|
Ispanak
|
Temiz
|
44
|
Elmas Özerman
|
Ispanak
|
Ispanak
|
Temiz
|
45
|
Ulus Kızılyürek
|
Kereviz
|
Kereviz
|
Temiz
|
46
|
Metin İkizoğlu
|
Doğancı
|
Havuç
|
Temiz
|
47
|
Sadettin Büyükhoca
|
Doğancı
|
Havuç
|
Temiz
|
48
|
Cemal Uluşan
|
Doğancı
|
Havuç
|
Temiz
|
49
|
Yusuf Sönmez
|
Gaziveren
|
Havuç
|
Temiz
|
50
|
Medeni Kızıl
|
Ziyamet
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
Abdi Çetinkayalı
|
Yeşilköy
|
Marul
|
Temiz
|
52
|
İbrahim Altıntaş
|
Yeşilköy
|
Soğan
|
Temiz
|
53
|
İbrahim Altıntaş
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
54
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Ispanak
|
Temiz
|
55
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
56
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Pırasa
|
Temiz
|
57
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Kollandro
|
Temiz
|
58
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Maydanoz
|
Temiz