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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 10– 16 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 10– 16 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

17 Ocak 2020 Cuma 14:04
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İTHAL ÜRÜNLERİN 1’İNDE YERLİ ÜRÜNLERİN İSE 2’SİNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ. 

Tarım Dairesi  10– 16 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

İthal ürünlerin 1’inde yerli ürünlerin ise 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. 

Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

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İthal ürünlerden 34 numuneden 33 numunenin temiz olduğu tespit edilirken, 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerden Halil Kasap Pazarlama’ya ait cennet meyvesinde, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmanın isteği üzerine ürünler imha edilecek.

Yerli ürünlerden ise 24 numuneden 22 numunenin temiz olduğu tespit edildi; 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli ürünlerden Gazimağusa sakinlerinden Elif Yılmaz Karalar’a ait maydonozda, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapılacak. 

Yine Elif Yılmaz Karalar’a ait pazıda da Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edilecek.

 17 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Tük

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

2

Tük

İthal

Sığır Besi 16 Yemi

Temiz

3

Tük

İthal

Sığır Süt 16 Yemi

Temiz

4

Tük

İthal

Yumuşak Buğday İh.

Temiz

5

Tük

İthal

Buğday İh.

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

15

CON Trading.

İthal

Susam

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Mantar

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

21

Nej Grain Ltd.

İthal

Soya Fasülyesi Küspesi

Temiz

22

Babür Tic. LTD.

İthal

Elma (Red)

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (Santa Maria)

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Temiz

27

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

28

Halil Kasap Paz.

İthal

Cennet Meyvesi

İMHA

29

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut (Santa Maria)

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

33

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

34

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

35

Fatma Kocakaya

Gazimağusa

Çiçek Lahanası

Temiz

36

Fatma Kocakaya

Gazimağusa

Brokoli

Temiz

37

Elif Yılmaz Karalar

Gazimağusa

Maydanoz

Ürün İmhası

38

Elif Yılmaz Karalar

Gazimağusa

Pazı

İMHA

39

Fatma Yılmaz

Gazimağusa

Biber

Temiz

40

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

41

Hakan Güler

Koruçam

Maydanoz

Temiz

42

Vokkas Tören

Akdeniz

Marul

Temiz

43

Vokkas Tören

Akdeniz

Ispanak

Temiz

44

Elmas Özerman

Ispanak

Ispanak

Temiz

45

Ulus Kızılyürek

Kereviz

Kereviz

Temiz

46

Metin İkizoğlu

Doğancı

Havuç

Temiz

47

Sadettin Büyükhoca

Doğancı

Havuç

Temiz

48

Cemal Uluşan

Doğancı

Havuç

Temiz

49

Yusuf Sönmez

Gaziveren

Havuç

Temiz

50

Medeni Kızıl

Ziyamet

Domates

Temiz

51

Abdi Çetinkayalı

Yeşilköy

Marul

Temiz

52

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Soğan

Temiz

53

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

54

Kemal Bayur

Haspolat

Ispanak

Temiz

55

Kemal Bayur

Haspolat

Beyaz Sarma

Temiz

56

Kemal Bayur

Haspolat

Pırasa

Temiz

57

Kemal Bayur

Haspolat

Kollandro

Temiz

58

Kemal Bayur

Haspolat

Maydanoz

Temiz

Son Güncelleme: 17.01.2020 17:13
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