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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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İTHAL ÜRÜNLERDEN DEVECİ ARMUT VE SULTANİ ÜZÜM’DE, YERLİ ÜRÜNLERDEN İSE NAR’DA LİMİT ÜSTÜ KALINTI 

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden  deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden  55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu. 

SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci ) ve Köşe Tic. ait sultani üzümde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha  edildi. 

Öte yandan yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. 

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üründe hasat erteleme uygulandı. 

2 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                            

1             Köşe Tic.              İthal       Nektarin              Temiz

2             Köşe Tic.              İthal       Şeftali   Temiz

3             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Nektarin              Temiz

4             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Şeftali   Temiz

5             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Havuç   Temiz

6             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

7             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

8             Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.         İthal       Domates             Temiz                  

9             Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

10           Halil Kasap Paz. İthal       Nektarin              Temiz

11           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

12           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz

13           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Starking    Temiz

14           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

15           SVS Tic. Ltd.       İthal       Havuç   Temiz

16           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Starking    Temiz

17           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Granny Smith         Temiz

18           SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz

20           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Starking    Temiz

21           SVS Tic. Ltd.       İthal       Nektarin              Temiz

22           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Granny Smith         Temiz

23           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz

24           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    İmha

25           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Starking    Temiz

26           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Sultani Üzüm     Temiz

27           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Çeri Domates    Temiz

28           Mert Uluşan      İthal       Havuç   Temiz

29           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Siyah Üzüm        Temiz

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30           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Gala            Temiz

31           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Granny Smith         Temiz

32           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Gala            Temiz

33           Holy Grains Ltd.               İthal       Mısır (Yemlik)    Temiz

34           Holy Grains Ltd.               İthal       Domates             Temiz

35           SVS Tic. Ltd.       İthal       Red Globe Üzüm             Temiz

36           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz

37           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz

38           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

39           SVS Tic. Ltd.       İthal       Beyaz Üzüm      Temiz

40           Köşe Tic.              İthal       Havuç   Temiz

41           Köşe Tic.              İthal       Sultani Üzüm     İmha

42           Köşe Tic.              İthal       Elma Starking    Temiz

43           Halil Kasap Paz. İthal       Sultani Üzüm     Temiz

44           Halil Kasap Paz. İthal       Alfanso Üzüm   Temiz

45           Halil Kasap Paz. İthal       Red Globe Üzüm             Temiz

46           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz

47           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Şeftali   Temiz

48           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Nektarin              Temiz

49           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Gala            Temiz

50           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Starking    Temiz

51           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Golden      Temiz

52           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

53           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Red Globe Üzüm             Temiz

54           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz

55           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

56           Ali Kurt Gazimağusa       Hıyar     Temiz

57           Ayşe Şen             Gazimağusa       Hıyar     Temiz

58           Hülya Ünal          Gazimağusa       Roka      Temiz

59           Hüseyin Turanç Gazimağusa       Maydanoz          Temiz

60           Kamuran Arkoy                Çayönü Ispanak                Temiz

61           Kamuran Arkoy                Çayönü Turp      Temiz

62           Doğan Şeker      Çayönü Maydanoz          Temiz

63           Mustafa Arkoy Çayönü Kabak   Temiz

64           Şevgül Kaymakamtorunları         Serhatköy           Nar        Temiz

65           Fahri Keskin       Zümrütköy         Nar (Hicaz)         Temiz

66           Hasan Gökdağ  Güzelyurt           Nar        Hasat Erteleme

67           Cemil Bendi       Ozanköy              Patlıcan                Temiz

68           Cemil Bendi       Ozanköy              Dolmalık Biber  Temiz

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Son Güncelleme: 02.10.2020 18:57
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