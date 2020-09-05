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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 11:14
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 38 numuneden tümünün temiz olduğu belirtilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Yerli ürünlerden 9 numuneden  8 numunenin temiz çıktığı ifade edilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtildi.

4 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                            

               

1             TÜK       İthal       Koyun Süt Yemi               Temiz

2             Levent Sanayi Ltd.          İthal       Soya Küsbesi     Temiz

3             Holly Grains Ltd.              İthal       Soya Küsbesi     Temiz

4             Helvasan Ltd.    İthal       Susam  Temiz

5             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

6             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala            Temiz

7             SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

8             SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

9             SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz

10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Nektarin              Temiz

11           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

12           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

13           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Nektarin              Temiz

14           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Şeftali   Temiz

15           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Çeri Domates    Temiz

16           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

17           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Kırmızı Lolorosso             Temiz

18           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz

20           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ispanak                Temiz

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21           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

22           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

23           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

24           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

25           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

26           SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz

27           Meraltan Ltd.    İthal       Şeftali   Temiz

28           Meraltan Ltd.    İthal       Elma      Temiz

29           Erkan Gök           İthal       Armut S.Maria  Temiz

30           Erkan Gök           İthal       Elma Gala            Temiz

31           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

32           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden      Temiz

33           Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates    Temiz

34           Köşe Tic. Ltd      İthal       Şeftali   Temiz

35           Köşe Tic. Ltd      İthal       Nektarin              Temiz

36           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Taze Fasulye      Temiz

37           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

38           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz

39           Süleyman Bayır Mağusa               Hıyar     Temiz

40           Ayşe Bayır          Mağusa               Hıyar     Temiz

41           Niyazi Ergüleç    Mağusa               Böğrülce              Temiz

42           Mehmet Sepetçi             Mağusa               Hıyar     Temiz

43           Mehmet Kökten             Mağusa               Marul    Temiz

44           Sezgin Yalçıner  Cengizköy           Verigo Üzüm     Temiz

45           İbrahim Erpolat Koruçam             Yeşil Çarli Biber Temiz

46           İrfan Duman      Tepebaşı             Böğrülce              Temiz

47           Bayram Avcı       Geçitköy             Domates             Limit Üstü

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Son Güncelleme: 05.09.2020 11:29
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