Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden 38 numuneden tümünün temiz olduğu belirtilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.
Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numunenin temiz çıktığı ifade edilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtildi.
4 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz
2 Levent Sanayi Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
3 Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
4 Helvasan Ltd. İthal Susam Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd İthal Nektarin Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd İthal Şeftali Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd İthal Çeri Domates Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd İthal Kırmızı Lolorosso Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
27 Meraltan Ltd. İthal Şeftali Temiz
28 Meraltan Ltd. İthal Elma Temiz
29 Erkan Gök İthal Armut S.Maria Temiz
30 Erkan Gök İthal Elma Gala Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
32 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
33 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
34 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
35 Köşe Tic. Ltd İthal Nektarin Temiz
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
39 Süleyman Bayır Mağusa Hıyar Temiz
40 Ayşe Bayır Mağusa Hıyar Temiz
41 Niyazi Ergüleç Mağusa Böğrülce Temiz
42 Mehmet Sepetçi Mağusa Hıyar Temiz
43 Mehmet Kökten Mağusa Marul Temiz
44 Sezgin Yalçıner Cengizköy Verigo Üzüm Temiz
45 İbrahim Erpolat Koruçam Yeşil Çarli Biber Temiz
46 İrfan Duman Tepebaşı Böğrülce Temiz
47 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü