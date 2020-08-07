Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı...

YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ
Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kırmızı Kalifornia biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığını duyurdu.
Tarım Dairesi, 30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Halil Kasap Paz. ait kırmızı Kalifornia biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesin den dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Öte yandan yerli ürünlerden 18 numuneden hiç birinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.