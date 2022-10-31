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Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

İthal elma, üzüm ve armut olmak üzere 4 üründe limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:38
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal elma, üzüm ve armut olmak üzere 4 üründe limit üstü bitki koruma ilacı tespit edilirken, yerli ürünler temiz çıktı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 42 numunede 38 numune temiz çıkarken, 4 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Onbaşı işl. Ltd. ait elma goldenda ve sultani üzümde, Babür Tic. Ltd. ait Elma Goldenda, Köşe Tic. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünler firmaların isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 12 numunede 12 numune temiz çıkarken, numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ürününe veya limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmadı.

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