Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi tarafından açıklanan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz ve Muhammed Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım Dairesi 10-16 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Numune alınan 13 yerli üründen 11’inin temiz olduğu, 2 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.