Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

“İTHAL 3, YERLİ 2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ YA DA TAVSİYE DIŞI İLAÇ TESPİT EDİLDİ”
İTHAL 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ
YERLİ 1 ÜRÜNDE TAVSİYE DIŞI BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ, 1 ÜRÜNDE İSE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BELİRLENDİ
Tarım Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerde ise, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 25 numuneden, 22 numunenin temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Paz. ait elmanın (golden) ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği ifade edildi.
Yerli ürünlerden, 17 numuneden, 15 numunenin temiz olduğu kaydedilen açıklamada, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği belirtildi.
Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait domateste ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelendiği kaydedildi.
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11 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Arapkızı
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Menşeine İade
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Yoran Tarım ÜR.
|
İthal
|
Turp
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Armut S.M
|
Menşeine İade
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
DDGD Mısır
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Menşeine İade
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ekmeklik Buğday Unu
|
Temiz
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Soya Fas. Küsbesi
|
Temiz
|
Mehmet Gence
|
Güzelyurt
|
Domates
|
Limit Üstü
|
Biren Tarım
|
Güzelyurt
|
Domates
|
Temiz
|
Elnaz Özermen
|
Güzelyurt
|
Ispanak
|
Temiz
|
İbrahim Saraç
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
İbrahim Saraç
|
Mağusa
|
Domates
|
İmha
|
Ali Cenap Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Kerim Korcan
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Fatma Muhtaroğlu
|
Atlılar
|
Marul
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu İşl.
|
İskele
|
Enginar-1
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu İşl.
|
İskele
|
Enginar-2
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu İşl.
|
İskele
|
Enginar-3
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu İşl.
|
İskele
|
Enginar-4
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu İşl.
|
İskele
|
Enginar-5
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu İşl.
|
İskele
|
Enginar-6
|
Temiz
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Maydanoz
|
Temiz