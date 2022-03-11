Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

“İTHAL 3, YERLİ 2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ YA DA TAVSİYE DIŞI İLAÇ TESPİT EDİLDİ”

İTHAL 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

YERLİ 1 ÜRÜNDE TAVSİYE DIŞI BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ, 1 ÜRÜNDE İSE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BELİRLENDİ

Tarım Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerde ise, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 25 numuneden, 22 numunenin temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandığı bildirildi.



11 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Menşeine İade SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Yoran Tarım ÜR. İthal Turp Temiz Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz Bekir Cura İthal Armut S.M Menşeine İade M.Hacı Ali Ltd. İthal DDGD Mısır Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Menşeine İade Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Unu Temiz M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fas. Küsbesi Temiz Mehmet Gence Güzelyurt Domates Limit Üstü Biren Tarım Güzelyurt Domates Temiz Elnaz Özermen Güzelyurt Ispanak Temiz İbrahim Saraç Mağusa Hıyar Temiz İbrahim Saraç Mağusa Domates İmha Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz Kerim Korcan Mormenekşe Enginar Temiz Fatma Muhtaroğlu Atlılar Marul Temiz Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-1 Temiz Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-2 Temiz Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-3 Temiz Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-4 Temiz Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-5 Temiz Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-6 Temiz Caner Safel Alsancak Patlıcan Temiz Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz

SVS Tic. Ltd. ve Bekir Cura’ya ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtilen açıklamada, ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedildi.Açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Paz. ait elmanın (golden) ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği ifade edildi.Yerli ürünlerden, 17 numuneden, 15 numunenin temiz olduğu kaydedilen açıklamada, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı bildirildi.Açıklamada, Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği belirtildi.Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait domateste ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelendiği kaydedildi.