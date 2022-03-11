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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

11 Mart 2022 Cuma 17:00
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

“İTHAL 3, YERLİ 2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ YA DA TAVSİYE DIŞI İLAÇ TESPİT EDİLDİ”
İTHAL 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ
YERLİ 1 ÜRÜNDE TAVSİYE DIŞI BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ, 1 ÜRÜNDE İSE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BELİRLENDİ 
Tarım Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerde ise, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. 
Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 25 numuneden, 22 numunenin temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandığı bildirildi.

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SVS Tic. Ltd. ve Bekir Cura’ya ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtilen açıklamada, ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedildi.
Açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Paz. ait elmanın (golden) ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği ifade edildi.
Yerli ürünlerden, 17 numuneden, 15 numunenin temiz olduğu kaydedilen açıklamada, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği belirtildi.
Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait domateste ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelendiği kaydedildi.
 

11 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Granny

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Menşeine İade

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Yoran Tarım ÜR.

İthal

Turp

Temiz

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Elma Stk.

Temiz

Bekir Cura

İthal

Armut S.M

Menşeine İade

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

DDGD Mısır

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Menşeine İade

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Ank.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday Unu

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fas. Küsbesi

Temiz

Mehmet Gence

Güzelyurt

Domates

Limit Üstü

Biren Tarım

Güzelyurt

Domates

Temiz

Elnaz Özermen

Güzelyurt

Ispanak

Temiz

İbrahim Saraç

Mağusa

Hıyar

Temiz

İbrahim Saraç

Mağusa

Domates

İmha

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

Cemal Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

Kerim Korcan

Mormenekşe

Enginar

Temiz

Fatma Muhtaroğlu

Atlılar

Marul

Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-1

Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-2

Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-3

Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-4

Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-5

Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-6

Temiz

Caner Safel

Alsancak

Patlıcan

Temiz

Hüseyin Muti

Alsancak

Maydanoz

Temiz
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Son Güncelleme: 11.03.2022 17:35
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