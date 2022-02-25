Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

TARIM DAİRESİ 28-24 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILAN GIDA DENETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI
Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirdiği bildirildi.
Yerli 34, ithal 24 numunenin tümünün temiz çıktığı, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi.
Tarım Dairesi 18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerde; 24 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerde ise 34 numuneden 34 numune temiz olup limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.
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|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Pancar
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Henege Tarım Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
Henege Tarım Ltd.
|
İthal
|
Mısır yemlik
|
Temiz
|
Henege Tarım Ltd.
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Pancar
|
Temiz
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma Arapkızı
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa yemlik
|
Temiz
|
İnci Erkanlı
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Muhsin Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Domates(Sera yerli)
|
Temiz
|
Necat Kaş
|
Kalkanlı
|
Turp
|
Temiz
|
Fikri Asan
|
Kalkanlı
|
Taze Soğan
|
Temiz
|
Tansel Nizam
|
G/yurt
|
W/ton Portakal
|
Temiz
|
Necat Kaş
|
Kalkanlı
|
Kereviz
|
Temiz
|
Necat Kaş
|
Kalkanlı
|
Pazı
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu-1
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu-2
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Mustafa Bayramoğlu-3
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Fatma Sesigüzel-1
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Fatma Sesigüzel-2
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gökhan Öztugay-1
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gökhan Öztugay-2
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gökhan Öztugay-3
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy-1
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy-2
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy-3
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy-4
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy-5
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Hüseyin Özbeyli
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
Osman Cantaş
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Pazı
|
Temiz
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Kereviz
|
Temiz
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Glumbra
|
Temiz
|
Gürsel İlerici-1
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gürsel İlerici-2
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gürsel İlerici-3
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Halil Nizam-1
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Halil Nizam-2
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Halil Nizam-3
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Halil Nizam-4
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz