Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

TARIM DAİRESİ 28-24 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILAN GIDA DENETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI

Tarım Dairesi 18-24 Şubat tarihleri arasında yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli üretim ürünlerden alınan numunelerin tümünün temiz çıktığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirdiği bildirildi.

Yerli 34, ithal 24 numunenin tümünün temiz çıktığı, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi.



Tarım Dairesi 18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerde; 24 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerde ise 34 numuneden 34 numune temiz olup limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.

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