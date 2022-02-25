banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Evinde 5 gr uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Hamitköy'de uyuşturucu
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
banner405

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

25 Şubat 2022 Cuma 17:00
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

TARIM DAİRESİ 28-24 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILAN GIDA DENETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI 

banner341
Tarım Dairesi 18-24 Şubat tarihleri arasında yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli üretim ürünlerden alınan numunelerin tümünün temiz çıktığını duyurdu. 

Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirdiği bildirildi. 

Yerli 34, ithal 24 numunenin tümünün temiz çıktığı, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi. 
 

Tarım Dairesi 18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerde; 24 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü veya  tavsiye dışı bitki koruma ürününe  rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerde ise 34 numuneden 34 numune temiz olup limit üstü veya  tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanmamıştır.

.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

Bekir Cura

İthal

Elma Stk.

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

Erkan Gök

İthal

Elma Stk.

Temiz

Erkan Gök

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Ank.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

TÜK

İthal

Arpa yemlik

Temiz

İnci Erkanlı

Mormenekşe

Enginar

Temiz

Muhsin Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

Hasan Beşerler

Çayönü

Domates(Sera yerli)

Temiz

Necat Kaş

Kalkanlı

Turp

Temiz

Fikri Asan

Kalkanlı

Taze Soğan

Temiz

Tansel Nizam

G/yurt

W/ton Portakal

Temiz

Necat Kaş

Kalkanlı

Kereviz

Temiz

Necat Kaş

Kalkanlı

Pazı

Temiz

Mustafa Bayramoğlu-1

İskele

Enginar

Temiz

Mustafa Bayramoğlu-2

İskele

Enginar

Temiz

Mustafa Bayramoğlu-3

İskele

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel-1

İskele

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel-2

İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay-1

İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay-2

İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay-3

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-1

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-2

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-3

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-4

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-5

İskele

Enginar

Temiz

Hüseyin Özbeyli

Yıldırım

Çilek

Temiz

Osman Cantaş

Yıldırım

Çilek

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Pazı

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Beyaz Sarma

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Kereviz

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Glumbra

Temiz

Gürsel İlerici-1

İskele

Enginar

Temiz

Gürsel İlerici-2

İskele

Enginar

Temiz

Gürsel İlerici-3

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-1

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-2

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-3

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-4

İskele

Enginar

Temiz
banner360
Son Güncelleme: 25.02.2022 17:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun”
Erhürman: “Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun”
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”
Tatar, Lavrov’a yönelik tepkileri değerlendirdi
Tatar, Lavrov’a yönelik tepkileri değerlendirdi
Tarım Bakanlığı’ndan duyuru…
Tarım Bakanlığı’ndan duyuru…
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu
Hükümetin önceliği KKTC’nin kalkınması temelinde “ekonomi“
Hükümetin önceliği KKTC’nin kalkınması temelinde “ekonomi“
Cumhuriyet Meclisi'nde hükümet programının okunması tamamlandı
Cumhuriyet Meclisi'nde hükümet programının okunması tamamlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim