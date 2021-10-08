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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

08 Ekim 2021 Cuma 18:30
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

41 İTHAL ÜRÜNDEN 39’U, 18 YERLİ ÜRÜNDEN 16’SI TEMİZ ÇIKTI

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Hürsen Tarım Üretim Ltd’ye ait domates ve Svs Tic. Ltd.’e  ait çeri domates, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 18 numuneden 16’sının temiz olduğu tespit edildi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analize kadar durduruldu.

İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                            

            İsim     Yerli/ithal                    Ürün    Analiz Sonucu

1          Babür Tic. Ltd.                       İthal    Elma Golden  Temiz

2          Babür Tic. Ltd.                       İthal    elma stk          Temiz

3          Halil Kasap Paz.                     İthal    Sultani Üzüm  Temiz

4          Halil Kasap Paz.                     İthal    Kırmızı Üzüm Temiz

5          Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Çeri Domates  Temiz

6          Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Siyah Üzüm    Temiz

7          Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Domates         Temiz

8          Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Red Globe Üzüm       Temiz

9          Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Elma stk          Temiz

10        Mert Uluşan                            İthal    Havuç Temiz

11        Hürsen Tarım Ür.                   İthal    Domates         LimitÜstü

12        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Red Globe Üzüm       Temiz

13        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Sultani Üzüm  Temiz

14        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Siyah Üzüm    Temiz

15        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Armut S.M     Temiz

16        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Armut Deveci Temiz

17        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Çeri Domates  LimitÜstü

18        Cahide Kılıç                           İthal    Domates         Temiz

19        Cahide Kılıç                           İthal    Armut S.M     Temiz

20        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Sultani Üzüm  Temiz

21        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Armut S.M     Temiz

22        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Domates         Temiz

23        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Elma Golden  Temiz

24        Svs Tic. Ltd.                           İthal    Çeri Domates  Temiz

25        Bekir Cura                              İthal    Domates         Temiz

23        Bekir Cura                              İthal    Domates         Temiz

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27        Hürsen Tarım Ür.                   İthal    Domates         Temiz

28        Halil Kasap Paz.                     İthal    Elma Stk         Temiz

29        Halil Kasap Paz.                     İthal    Domates         Temiz

30        Köşe Tic. Ltd.                         İthal    Domates         Temiz

31        Köşe Tic. Ltd.                         İthal    Armut Deveci Temiz

32        Köşe Tic. Ltd.                         İthal    Üzüm Antep Karası   Temiz

33        Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Domates         Temiz

34        Cahide Kılıç                           İthal    Domates         Temiz

35        Cahide Kılıç                           İthal    Sultani Üzüm  Temiz

36        Cahide Kılıç                           İthal    Armut S.M     Temiz

37        Cahide Kılıç                           İthal    Havuç Temiz

38        Deftera Gıda Ltd.                  İthal    Domates         Temiz

39        Deftera Gıda Ltd.                  İthal    Elma stk          Temiz

40        Deftera Gıda Ltd.                  İthal    Havuç Temiz

41        Onbaşı İşl. Ltd.                      İthal    Elma Gala       Temiz

42        Özel Kaymakamtorunlları      Serhatköy       Nar      Temiz

43        Fehime Ayhan                        Zümrütköy      Nar      LimitÜstü

44        Hakan Buda                           Aydınköy       Nar      Temiz

45        Hayriye Karanfiloğlu             Güzelyurt        Nar      Temiz

46        Selim Sergey                           Bostancı          Nar      Temiz

47        Ramadan Kayan                     Bostancı          Nar      Temiz

48        Tezel Gürsoy                          Bostancı          Nar      LimitÜstü

49        Ümit Zeki                               Güzelyurt        Nar      Temiz

50        Ali Çam                                  Tatlısu Salatalık          Temiz

51        Hacı Çelik                               Tatlısu Salatalık          Temiz

52        Mahmut Çil                            Tatlısu Salatalık          Temiz

53        Ceyda Yarıcıoğlu                               Tatlısu Domates         Temiz

54        Ceyda Yarıcıoğlu                               Tatlısu Salatalık          Temiz

55        Mehmet Orman                                  Alsancak         Salatalık          Temiz

56        Eşref Özbilgili                         Alsancak         Marul Temiz

57        Ahmet Baydar                                               Güngör           Nar      Temiz

58        Fehmi Eminel                                    Aydınköy       Nar      Temiz

59        Cemal Pehlivanoğulları                      İnönü  Bamya Temiz

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Son Güncelleme: 08.10.2021 22:37
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