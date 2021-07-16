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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

16 Temmuz 2021 Cuma 15:15
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi ve  1 ithal ürün ile 2 yerli üründe  limit üstü bitki koruma ürünü; 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Analiz neticesinde 45 ithal ürünün 44’ünün temiz olduğu tespit edildi; Cahide Kılıç’a ait nektarinde ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 20 numunenin 16’sının temiz olduğu tespit edildi; Koruçam’da Kadir Yakar’a ait domateste ve Geçitköy’de Erkan Aydın’a ait biberde, limit üstü bitki koruma bulunduğundan  dolayı hasat bir sonraki analize kadar ertelendi.

Serdarlı’da Salih Silahşör ve Ali Kahvecioğulları’na ait babutsalarda (Diken İnciri) ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek ürünlerin imhasına karar verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Nej Grain Ltd

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

TÜK

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday Ekmeklik

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Siyah

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı Şeker Pare

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Kayısı

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Üzüm Siyah

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Nektarin

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Kayısı

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Helvasan Tic.

İthal

Susam

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Kiraz

Temiz

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Kayısı

Temiz

Erkan Gök

İthal

Kiraz

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Nektarin

Limit Üstü

Cahide Kılıç

İthal

Kayısı

Temiz

Orc Foods

İthal

Kiraz

Temiz

Orc Foods

İthal

Kayısı

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Kiraz

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Şeftali

Temiz

İsmail Kabak

Mağusa

Hıyar

Temiz

Oktay Başman

Mağusa

Hıyar

Temiz

Necati Ananaç

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

Necati Ananaç

Mağusa

Patlıcan

Temiz

Korhan Oğuz Alp

Türmenköy

Molehiya

Temiz

Saadet Yeşim Başoğlu

Gaziveren

Sultani Üzüm

Temiz

Ayhan Gemikonaklı

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Hüseyin Bahalı

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Halil Güney

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

İbrahim Güney

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Mustafa Çardak

Akçay

Molehiya

Temiz

Özgen Baflı

Akçay

Molehiya

Temiz

Kadir Yakar

Koruçam

Domates

Limit Üstü

Erkan Aydın

Geçitköy

Biber Çarliston(sarı)

Limit Üstü

İsmail Hakkı Çakmak

Geçitköy

Domates

Temiz

Salih Silahşör

Serdarlı

Babutsa (diken İnciri)

Limit Üstü

Atalay Çoban (Parsel 2)

Serdarlı

Babutsa (diken İnciri)

Temiz

Atalay Çoban (Parsel 1)

Serdarlı

Babutsa (diken İnciri)

Temiz

Ali Kahvecioğulları

Serdarlı

Babutsa (diken İnciri)

Limit Üstü

Turgay Çoban

Serdarlı

Babutsa (diken İnciri)

Temiz
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Son Güncelleme: 16.07.2021 15:48
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