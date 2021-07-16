Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi ve 1 ithal ürün ile 2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü; 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yerli ürünlerden 20 numunenin 16’sının temiz olduğu tespit edildi; Koruçam’da Kadir Yakar’a ait domateste ve Geçitköy’de Erkan Aydın’a ait biberde, limit üstü bitki koruma bulunduğundan dolayı hasat bir sonraki analize kadar ertelendi.
Serdarlı’da Salih Silahşör ve Ali Kahvecioğulları’na ait babutsalarda (Diken İnciri) ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek ürünlerin imhasına karar verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Nej Grain Ltd
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Mısır yemlik
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
Çağsın Trd. Ltd.
|
İthal
|
Buğday Ekmeklik
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Siyah
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı Şeker Pare
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Üzüm Siyah
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Helvasan Tic.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Muha Sebze ve Meyve
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Muha Sebze ve Meyve
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Nektarin
|
Limit Üstü
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Orc Foods
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Orc Foods
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
İsmail Kabak
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Oktay Başman
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Necati Ananaç
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
Necati Ananaç
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Korhan Oğuz Alp
|
Türmenköy
|
Molehiya
|
Temiz
|
Saadet Yeşim Başoğlu
|
Gaziveren
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Ayhan Gemikonaklı
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Hüseyin Bahalı
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Halil Güney
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
İbrahim Güney
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Mustafa Çardak
|
Akçay
|
Molehiya
|
Temiz
|
Özgen Baflı
|
Akçay
|
Molehiya
|
Temiz
|
Kadir Yakar
|
Koruçam
|
Domates
|
Limit Üstü
|
Erkan Aydın
|
Geçitköy
|
Biber Çarliston(sarı)
|
Limit Üstü
|
İsmail Hakkı Çakmak
|
Geçitköy
|
Domates
|
Temiz
|
Salih Silahşör
|
Serdarlı
|
Babutsa (diken İnciri)
|
Limit Üstü
|
Atalay Çoban (Parsel 2)
|
Serdarlı
|
Babutsa (diken İnciri)
|
Temiz
|
Atalay Çoban (Parsel 1)
|
Serdarlı
|
Babutsa (diken İnciri)
|
Temiz
|
Ali Kahvecioğulları
|
Serdarlı
|
Babutsa (diken İnciri)
|
Limit Üstü
|
Turgay Çoban
|
Serdarlı
|
Babutsa (diken İnciri)
|
Temiz