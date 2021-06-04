Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

ÜÇ YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ
Tarım Dairesi’nin, 28 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimleri sonucunda üzüm, nektarın ve şeftali olmaz üzere yerli üç üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ürünlerden 26 numunenin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden ise 19 numuneden 16 numune temiz çıktı, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yedidalga köyü sakinlerinden Yedez Ertürkan’a ait nektarin ve şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tatlısu köyü sakinlerinden Salim Yalçın’a ait üzümde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit dildiğinden dolayı ürünün hasadı durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Arap Kızı Elma
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Can Erik
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Baharyolu
|
İthal
|
İsot
|
Temiz
|
Baharyolu
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Cuma Polat
|
Güvercinlik
|
Domates
|
Temiz
|
Cuma Polat
|
Güvercinlik
|
Semiz Otu
|
Temiz
|
Perihan Keleş Ertaş
|
Güvercinlik
|
Domates
|
Temiz
|
Mehmet Yücel
|
Güvercinlik
|
Domates
|
Temiz
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Dolma Biber
|
Temiz
|
Nesrin Şen
|
Yedidalga
|
Domates Sera
|
Temiz
|
Yedez Ertürkan
|
Yedidalga
|
Şeftali
|
Limit üstü
|
Yedez Ertürkan
|
Yedidalga
|
Nektarin
|
Limit üstü
|
Salim Yalçın
|
Tatlısu
|
Üzüm Sera
|
Limit üstü
|
Salim Yalçın
|
Tatlısu
|
Yeşil Çarli Biber
|
Temiz
|
Hikmet Topaloğlu
|
Aydınköy
|
Salatalık Sera
|
Temiz
|
Hikmet Topaloğlu
|
Aydınköy
|
Kabak Sera
|
Temiz
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Kabak
|
Temiz
|
Eşref Özbilgili
|
Çamlıbel
|
Kabak
|
Temiz
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Dolma Biber
|
Temiz
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Patlıcan Sera
|
Temiz
|
Fedai Güneş
|
Derince
|
Fasulye
|
Temiz
|
Hüsne Tarhan
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
Ramazan Güler
|
Yeşilköy
|
Fasulye
|
Temiz