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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

04 Haziran 2021 Cuma 16:00
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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ÜÇ YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi’nin, 28 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimleri sonucunda üzüm, nektarın ve şeftali olmaz üzere yerli üç üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Tarım Dairesi açıklamasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.

İthal ürünlerden 26 numunenin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden ise 19 numuneden 16 numune temiz çıktı, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yedidalga köyü sakinlerinden Yedez Ertürkan’a  ait nektarin ve şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü  tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Salim Yalçın’a  ait üzümde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit dildiğinden dolayı ürünün hasadı durduruldu.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Arap Kızı Elma

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Can Erik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Kiraz

Temiz

Baharyolu

İthal

İsot

Temiz

Baharyolu

İthal

Pul Biber

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Cuma Polat

Güvercinlik

Domates

Temiz

Cuma Polat

Güvercinlik

Semiz Otu

Temiz

Perihan Keleş Ertaş

Güvercinlik

Domates

Temiz

Mehmet Yücel

Güvercinlik

Domates

Temiz

Selahattin Kuş

Mağusa

Dolma Biber

Temiz

Nesrin Şen

Yedidalga

Domates Sera

Temiz

Yedez Ertürkan

Yedidalga

Şeftali

Limit üstü

Yedez Ertürkan

Yedidalga

Nektarin

Limit üstü

Salim Yalçın

Tatlısu

Üzüm Sera

Limit üstü

Salim Yalçın

Tatlısu

Yeşil Çarli Biber

Temiz

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Salatalık Sera

Temiz

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Kabak Sera

Temiz

Ahmet Kayım

Çatalköy

Kabak

Temiz

Eşref Özbilgili

Çamlıbel

Kabak

Temiz

Caner Safel

Alsancak

Dolma Biber

Temiz

Caner Safel

Alsancak

Patlıcan Sera

Temiz

Fedai Güneş

Derince

Fasulye

Temiz

Hüsne Tarhan

Yeşilköy

Domates

Temiz

Ramazan Güler

Yeşilköy

Fasulye

Temiz
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Son Güncelleme: 04.06.2021 16:54
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