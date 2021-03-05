Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, son bir haftanın ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tümünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı ifade edildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek bu sonuçların elde edildiği belirtildi.
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5 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya fasulyesi küsbesi
|
Temiz
|
Çağsın Trd. Ltd.
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Limit Üstü
|
Orc Food
|
İthal
|
Sarı Kal. Biber
|
Temiz
|
Orc Food
|
İthal
|
Kırmızı Kal. Biber
|
Temiz
|
Orc Food
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Orc Food
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Orc Food
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
Orc Food
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Orc Food
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Şetar Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Şetar Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Gülsüm Sen
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
Rado Granto
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
Rado Granto
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
Sen Bender
|
Güvercinlik
|
Havuç
|
Temiz
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Roka
|
Temiz
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Turp
|
Temiz
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Pazı
|
Temiz
|
Mustafa Özfadıl
|
Türkmenköy
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Mor Sarma
|
Temiz
|
Mehmet Osman
|
Alsancak
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
Mehmet Osman
|
Alsancak
|
Domates
|
Temiz
|
Nihat Aydın
|
Tepebaşı
|
Salatalık
|
Temiz