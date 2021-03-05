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Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, son bir haftanın  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

05 Mart 2021 Cuma 18:45
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi, son bir haftanın  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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İthal ürünlerde 25 numuneden 24’ünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtilen açıklamada, Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tümünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı ifade edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek bu sonuçların elde edildiği belirtildi.

5 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya fasulyesi küsbesi

Temiz

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Akari Free Port

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Ank.

Limit Üstü

Orc Food

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

Orc Food

İthal

Kırmızı Kal. Biber

Temiz

Orc Food

İthal

Elma Stk.

Temiz

Orc Food

İthal

Elma Golden

Temiz

Orc Food

İthal

Elma G.S

Temiz

Orc Food

İthal

Armut S.M

Temiz

Orc Food

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Gülsüm Sen

Tatlısu

Domates

Temiz

Rado Granto

Tatlısu

Salatalık

Temiz

Rado Granto

Tatlısu

Domates

Temiz

Sen Bender

Güvercinlik

Havuç

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Roka

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Turp

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Pazı

Temiz

Mustafa Özfadıl

Türkmenköy

Beyaz Sarma

Temiz

Mehmet Dolmacı

Lapta

Mor Sarma

Temiz

Mehmet Osman

Alsancak

Beyaz Sarma

Temiz

Mehmet Osman

Alsancak

Domates

Temiz

Nihat Aydın

Tepebaşı

Salatalık

Temiz
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Son Güncelleme: 05.03.2021 20:24
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