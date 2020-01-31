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Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nin analizlerinde 51 ithal üründen 46’sının, 10 yerli üründen 6’sının temiz çıktığı belirlendi. İthal ürünlerden kabak ve salatalıkta; yerli ürünlerde pazı, dolmalık biber ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi. Pazılarda, yasaklı ve tavsiye dışı ilaç kullanıldığı da açıklandı.

Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nin analizlerinde 51 ithal üründen 46’sının, 10 yerli üründen 6’sının temiz çıktığı belirlendi. İthal ürünlerden kabak ve salatalıkta; yerli ürünlerde pazı, dolmalık biber ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi. Pazılarda, yasaklı ve tavsiye dışı ilaç kullanıldığı da açıklandı.

31 Ocak 2020 Cuma 11:48
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları

TARIM DAİRESİ’NIN GIDA DENETİM SONUÇLARI: 51 İTHAL ÜRÜNDEN 46’SI, 10 YERLİ ÜRÜNDEN 6’SI TEMİZ

Tarım Dairesi’nin analizlerinde 51 ithal üründen 46’sının, 10 yerli üründen 6’sının temiz çıktığı belirlendi. İthal ürünlerden kabak ve salatalıkta; yerli ürünlerde pazı, dolmalık biber ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi. Pazılarda, yasaklı ve tavsiye dışı ilaç kullanıldığı da açıklandı.

Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, numune alınan 51 üründen 5’inde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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İthal ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Nuri Ersoy Ltd.’e ait kabakta, Onbaşı İşletmeleri’ne ait salatalıkta, Emine Güvensoylu’ya ait salatalıkta ve Deftera Gıda’ya ait salatalık, firmaların kendi isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli üretimlerde numune alınan 10 üründen 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa’dan Musa Dağtepe’ye ait pazıda, Ozanköy’den Serpil Bayur’a ait pazıda yasaklı ilaç ve yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu ve ürünler imha edildi.

Çatalköy’de Tar-San Ltd.’e ait dolmalık biberde ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü olduğu belirlendi. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 31 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

Tük

İthal

Sığır Besi 16 Yemi

Temiz

Tük

İthal

Sığır süt 16 Yemi

Temiz

Tük

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

Unipass Paz.

İthal

İsot

Temiz

Unipass Paz.

İthal

Pul Biber

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cin Biber

Temiz

ORC Foods

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Menşeine İade

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

ORC Foods

İthal

Salatalık

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Devedi

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

ORC Foods

İthal

Elma Stk

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kabak

Menşeine İade

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

Erol Şah Tic.

İthal

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

Erol Şah Tic.

İthal

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kabak

Menşeine İade

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Salatalık

Limit Üstü

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Emine Güvensoylu

İthal

Elma Stk

Temiz

Emine Güvensoylu

İthal

Çeri Domates

Temiz

Emine Güvensoylu

İthal

Kabak

Temiz

Emine Güvensoylu

İthal

Salatalık

Limit Üstü

Küçükuncular

İthal

Susam

Temiz

Hüseyin Turaç

Mağusa

Maydanoz

Temiz

Ufuk Potak

Mağusa

Domates

Temiz

Ufuk Potak

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

Ferhat Dayıcık

Mağusa

Pazı

Temiz

Musa Dağtepe

Mağusa

Pazı

İmha

Elif Yılmaz Karalar

Mağusa

Maydanoz

Temiz

Serpil Bayur

Ozanköy

Çiçek Lahanası

Temiz

Serpil Bayur

Ozanköy

Pazı

İmha

Tar-San Ltd.

Çatalköy

Dolmalık Biber

Limit Üstü

Tar-San Ltd.

Çatalköy

Sivri Biber

Limit Üstü
Son Güncelleme: 31.01.2020 15:21
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiAnaliz
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