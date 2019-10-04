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Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları…

Tarım Dairesi, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları…

Tarım Dairesi, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

04 Ekim 2019 Cuma 13:05
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nin, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucu, Akdeniz köyünde İbrahim Kırmızıgil'e ait “kapyabiber” 2. defa limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasındandolayı üreticinin kendi isteği üzerine imha edildi.

Tarım Dairesi, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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İthal ürünlerden 76 numuneden 75 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numune, firmanın isteği üzerine imha edildi.                                                       

Öte yandan, yerli ürünlerden 23 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, 1 numune imha edildi.

Son Güncelleme: 04.10.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz Sonuçları
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