Tarım Dairesi, eğitimlerine Dikmen’de devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Dikmen’de sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu çerçevede, yarın 15.30’da Cengiz Topel Ak’ın arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından kuru tarım yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 19.00’da Ahmet Derinay’ın kahvehanesinde üreticilere yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.