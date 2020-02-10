Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Ulukışla İle Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Ulukışla ile sürdürecek.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu çerçevede, Çarşamba günü saat 15.00’te, Yusuf Tuna’nın tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinliklerin gezileceği ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi) ile hastalık ve zararlılardan korunması hakkında eğitim verileceği bildirildi.



Açıklamada, aynı gün saat 18.00’de Ulukışla halı saha lokalinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından aynı konuda gece eğitimi verileceği ifade edildi.

Eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı belirtildi.

