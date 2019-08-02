Tarım Dairesi Eğitim çalışmalarına Hisarköy’de devam etti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Hisarköy’de sürdürdü.
Tarım Dairesi Eğitim çalışmalarına Hisarköy’de devam etti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Hisarköy’de sürdürdü.
02 Ağustos 2019 Cuma 11:54
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Hisarköy’de sürdürdü..Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 31 Temmuz tarihinde zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.