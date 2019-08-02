Tarım Dairesi Eğitim çalışmalarına Hisarköy’de devam etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Hisarköy’de sürdürdü..Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 31 Temmuz tarihinde zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.