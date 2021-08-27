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Tarım Dairesi: “Dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 20-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.  Açıklamaya göre, dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

27 Ağustos 2021 Cuma 15:15
Tarım Dairesi: “Dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 20-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.  Açıklamaya göre, dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 40 numuneden 36 numunenin temiz olduğu, dört numunede ise limit üstü bitki koruma ürününün tespit edildiği açıklandı.

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SVS Tic. Ltd. ait limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen pancar ürününün firmanın isteği üzerine imha edildiği ve yine aynı şirkete ait beyaz üzüm ürünü ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği bildirildi. Cahide Kılıç’a ait limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen çeri domates ürünü firmanın isteği üzerine imha edilirken, Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait pancarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünlerin de firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 21 numuneden 19 numunenin temiz olduğu, iki numunede ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığı da belirtilen açıklamada, Aslanköy sakinlerinden Mahmut Karanfiller ve Nurettin Gürkan’a ait babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.
 

 27 Ağustos 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Cahide Kılıç

İthal

Pancar

Temiz

2

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

3

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Pancar

İmha

7

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

8

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

9

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Kepek (Yemlik)

Temiz

10

Toprak Ürünleri Kurumu

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

11

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

12

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

13

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

14

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

16

Svs Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Menşeine İade

17

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

18

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

İmha

19

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

20

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

23

Toprak Ürünleri Kurumu

İthal

Arpa (Yemlik)

Temiz

24

Toprak Ürünleri Kurumu

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

25

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

23

Svs Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

27

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

28

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

29

Bayur Tarım Ürünleri

İthal

Kavun

Temiz

30

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Erik

Temiz

31

Cahide Kılıç

İthal

Elma Gala

Temiz

32

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

33

Cahide Kılıç

İthal

Nektarin

Temiz

34

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

35

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

36

Orç Foods

İthal

Armut

Temiz

37

Orç Foods

İthal

Domates

Temiz

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Pancar

Menşeine İade

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

41

Şifa Volkan

Yeşiltyurt

Sultani Üzüm

Temiz

42

Mahmut Karanfiller

Aslanköy

Babutsa

Limit Üstü

43

Nurettin Gürkan

Aslanköy

Babutsa

Limit Üstü

44

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Hıyar

Temiz

45

Radu Goanta

Tatlısu

Hıyar

Temiz

46

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Hıyar

Temiz

47

Gökhan Akkoyun

Ağıllar

Domates

Temiz

48

Durmuş Serhoş

Sınırüstü

Soğan

Temiz

49

Ekrem Civisilli

İskele

Kapya Biber

Temiz

50

Yoran Tarım

Bostancı

Domates

Temiz

51

Yoran Tarım

Bostancı

Patlıcan

Temiz

52

Engin Hürsen

Bostancı

Domates

Temiz

53

Muharrem Bilsin

Bostancı

Bamya

Temiz

54

Muharrem Bilsin

Bostancı

Dolmalık Biber

Temiz

55

Muharrem Bilsin

Bostancı

Acur

Temiz

56

Necat Kas

Kalkanlı

Dolmalık Biber

Temiz

57

Ayter Öztoygar

Yayla

Hıyar

Temiz

58

Rüstem Portakalcı

Bostancı

Çarliston Biber

Temiz

59

Doğan Demirkaya

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

60

Enver Osmanlı

Çamlıbel

Siyah Üzüm

Temiz

61

Adı Güzel

Çamlıbel

Beyaz Üzüm

Temiz

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Son Güncelleme: 27.08.2021 15:46
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