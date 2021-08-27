Tarım Dairesi: “Dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 20-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 40 numuneden 36 numunenin temiz olduğu, dört numunede ise limit üstü bitki koruma ürününün tespit edildiği açıklandı.



27 Ağustos 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Cahide Kılıç İthal Pancar Temiz 2 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz 3 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 4 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 5 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 6 Svs Tic. Ltd. İthal Pancar İmha 7 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz 8 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz 9 M. Hacı Ali Ltd. İthal Kepek (Yemlik) Temiz 10 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Mısır (Yemlik) Temiz 11 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 12 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz 13 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz 14 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 15 Svs Tic. Ltd. İthal Pancar Temiz 16 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Menşeine İade 17 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 18 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates İmha 19 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz 20 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 23 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Arpa (Yemlik) Temiz 24 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Mısır (Yemlik) Temiz 25 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz 23 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz 27 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 28 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 29 Bayur Tarım Ürünleri İthal Kavun Temiz 30 Cahide Kılıç İthal Siyah Erik Temiz 31 Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz 32 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz 33 Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz 34 Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 36 Orç Foods İthal Armut Temiz 37 Orç Foods İthal Domates Temiz 38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Pancar Menşeine İade 39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz 41 Şifa Volkan Yeşiltyurt Sultani Üzüm Temiz 42 Mahmut Karanfiller Aslanköy Babutsa Limit Üstü 43 Nurettin Gürkan Aslanköy Babutsa Limit Üstü 44 Abdullah Özdilek Tatlısu Hıyar Temiz 45 Radu Goanta Tatlısu Hıyar Temiz 46 Mehmet Akkaya Tatlısu Hıyar Temiz 47 Gökhan Akkoyun Ağıllar Domates Temiz 48 Durmuş Serhoş Sınırüstü Soğan Temiz 49 Ekrem Civisilli İskele Kapya Biber Temiz 50 Yoran Tarım Bostancı Domates Temiz 51 Yoran Tarım Bostancı Patlıcan Temiz 52 Engin Hürsen Bostancı Domates Temiz 53 Muharrem Bilsin Bostancı Bamya Temiz 54 Muharrem Bilsin Bostancı Dolmalık Biber Temiz 55 Muharrem Bilsin Bostancı Acur Temiz 56 Necat Kas Kalkanlı Dolmalık Biber Temiz 57 Ayter Öztoygar Yayla Hıyar Temiz 58 Rüstem Portakalcı Bostancı Çarliston Biber Temiz 59 Doğan Demirkaya Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 60 Enver Osmanlı Çamlıbel Siyah Üzüm Temiz 61 Adı Güzel Çamlıbel Beyaz Üzüm Temiz

SVS Tic. Ltd. ait limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen pancar ürününün firmanın isteği üzerine imha edildiği ve yine aynı şirkete ait beyaz üzüm ürünü ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği bildirildi. Cahide Kılıç’a ait limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen çeri domates ürünü firmanın isteği üzerine imha edilirken, Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait pancarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünlerin de firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.Yerli ürünlerden 21 numuneden 19 numunenin temiz olduğu, iki numunede ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığı da belirtilen açıklamada, Aslanköy sakinlerinden Mahmut Karanfiller ve Nurettin Gürkan’a ait babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.