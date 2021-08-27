Tarım Dairesi: “Dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 20-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 40 numuneden 36 numunenin temiz olduğu, dört numunede ise limit üstü bitki koruma ürününün tespit edildiği açıklandı.
Yerli ürünlerden 21 numuneden 19 numunenin temiz olduğu, iki numunede ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığı da belirtilen açıklamada, Aslanköy sakinlerinden Mahmut Karanfiller ve Nurettin Gürkan’a ait babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.
|
27 Ağustos 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Pancar
|
Temiz
|
2
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
3
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
4
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
5
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
6
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Pancar
|
İmha
|
7
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
8
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
9
|
M. Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Kepek (Yemlik)
|
Temiz
|
10
|
Toprak Ürünleri Kurumu
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
11
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
12
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
13
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
14
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Pancar
|
Temiz
|
16
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Menşeine İade
|
17
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
18
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Çeri Domates
|
İmha
|
19
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
20
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
22
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
23
|
Toprak Ürünleri Kurumu
|
İthal
|
Arpa (Yemlik)
|
Temiz
|
24
|
Toprak Ürünleri Kurumu
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
25
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
23
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
27
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
28
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
29
|
Bayur Tarım Ürünleri
|
İthal
|
Kavun
|
Temiz
|
30
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Siyah Erik
|
Temiz
|
31
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
32
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
33
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
34
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
35
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
36
|
Orç Foods
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
37
|
Orç Foods
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Pancar
|
Menşeine İade
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
41
|
Şifa Volkan
|
Yeşiltyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
42
|
Mahmut Karanfiller
|
Aslanköy
|
Babutsa
|
Limit Üstü
|
43
|
Nurettin Gürkan
|
Aslanköy
|
Babutsa
|
Limit Üstü
|
44
|
Abdullah Özdilek
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
45
|
Radu Goanta
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
46
|
Mehmet Akkaya
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
47
|
Gökhan Akkoyun
|
Ağıllar
|
Domates
|
Temiz
|
48
|
Durmuş Serhoş
|
Sınırüstü
|
Soğan
|
Temiz
|
49
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
50
|
Yoran Tarım
|
Bostancı
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
Yoran Tarım
|
Bostancı
|
Patlıcan
|
Temiz
|
52
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Muharrem Bilsin
|
Bostancı
|
Bamya
|
Temiz
|
54
|
Muharrem Bilsin
|
Bostancı
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
55
|
Muharrem Bilsin
|
Bostancı
|
Acur
|
Temiz
|
56
|
Necat Kas
|
Kalkanlı
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
57
|
Ayter Öztoygar
|
Yayla
|
Hıyar
|
Temiz
|
58
|
Rüstem Portakalcı
|
Bostancı
|
Çarliston Biber
|
Temiz
|
59
|
Doğan Demirkaya
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
60
|
Enver Osmanlı
|
Çamlıbel
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
61
|
Adı Güzel
|
Çamlıbel
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz